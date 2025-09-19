به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در همایش ستایشگران آلالله، اظهار کرد: مشکلات کشور با تکیه بر ظرفیت مردم و الگوهای درست مدیریتی قابل حل است.
وی در ادامه با بیان اینکه «ایران هیچ بنبستی ندارد»، تأکید کرد: راهحلهای مشکلات کشور در ظرفیتهای عظیم مردمی نهفته است و الگوهای غلط مدیریتی باید اصلاح شود.
زاکانی با اشاره به تجربههای گذشته از جمله حوادث سالهای ۷۸ و ۸۸، گفت: دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی همواره طراحی میکنند، اما هر بار مردم ایران با حضور بهموقع نقشهها را نقش بر آب کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه دفاع مقدس نیز ملت ایران نشان داد که با ایمان و ایستادگی میتواند از سختترین تهدیدها عبور کند.
زاکانی افزود: اگر مشارکت مردم در اقتصاد، فرهنگ و مدیریت جدی گرفته شود، بسیاری از بحرانها از جمله موضوع آب، انرژی و مسکن قابل حل است.
شهردار تهران در ادامه با اشاره به بازسازی خسارات اخیر در تهران، توضیح داد: ۹۸ درصد واحدهای آسیبدیده تعیین تکلیف شدهاند و الگوی مشارکت مردمی، کارآمدی خود را نشان داده است.
وی تصریح کرد: مردم در انقلاب، دفاع مقدس و حوادث مهم همواره همراه نظام بودهاند. امروز نیز اگر به میدان بیایند، دشمن ناامید خواهد شد.
زاکانی در پایان با بیان اینکه بزرگترین ظرفیت ما دین و مردم هستند، اظهار داشت: به فضل الهی و با اتکا به رهبری انقلاب، هیچ بنبستی برای کشور متصور نیست و آیندهای روشن در پیش است.
