زاکانی:نا امیدی در جامعه هدف اصلی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر پنجشنبه در دیدار با نیروهای انقلاب اسلامی همدان، با تأکید بر نقش مردم در رفع چالشهای کشور اظهار کرد: نسخه رفع ناترازیهای اقتصادی در حوزههای پولی، مسکن و انرژی، بازگشت به مدل برنامهسازی انقلابی با محوریت مردم است.
زاکانی با بیان اینکه انقلاب ما، انقلاب مردم است، گفت: در دفاع مقدس، حوادث تیر ۱۳۷۸، نهم دی ۱۳۸۸ و همه مقاطع حساس، حضور مردم موجب شکست دشمن و عبور کشور از بحران شده است.
وی مشکل امروز کشور را تلاش برای کار کردن برای مردم به جای با مردم دانست و افزود: هیچ دستگاهی از جمله دولت یا شهرداری به تنهایی قادر به حل معضلات بزرگ نیست.
شهردار تهران با اشاره به معضل مسکن، گفت: ۵۱ درصد مردم تهران اجارهنشین هستند و نیمی از پایتختنشینان حتی آرامش یک خواب ساده را ندارند، زیرا نمیدانند فردا با افزایش اجارهبها چه کنند.
وی بودجه مسکن مورد نیاز در دولت شهید رئیسی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در دولت جدید رقم مورد نیاز ۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که با مدیریت جامع شهری و تعادلبخشی میان قیمت زمین و ساخت، میتوان بحران را مهار کرد.
زاکانی با یادآوری تجربه بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه، توضیح داد: ۹۵ درصد خسارتهای مسکونی کشور در تهران بود، اما با همت مردم و نیروهای جهادی، برای ۹۸ درصد از ۸۵۲۰ خانواده آسیبدیده تعیین تکلیف شد، که نشان میدهد همراهی مردم کلید موفقیت است.
وی هدف اصلی دشمن را ایجاد یأس در جامعه دانست و تصریح کرد: خدمترسانی باید همراه با بصیرت و امید باشد، چرا که کاهش سطح خدمات و افزایش نارضایتی، زمینه را برای سوءاستفاده دشمن فراهم میکند.
شهردار تهران در پایان خطاب به مردم همدان گفت: مشکلات ایران است و تنها با اتحاد و همدلی همه استانها قابل حل خواهد بود؛ همدان میتواند با پیوند با انقلاب و رهبری، الگویی برای سراسر کشور باشد.
نظر شما