معرفی حریفان شهرداری گرگان در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، الریاضی لبنان، ساجس لبنان، آستانه قزاقستان، دفاع هوایی عراق و الوحده سوریه ۵ تیمی هستند که همراه با شهرداری گرگان برگزارکننده فصل جدید رقابت های بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا خواهند بود.

شهرداری گرگان به عنوان قهرمان لیگ برتر ایران در این فصل از رقابت های سوپر لیگ غرب آسیا شرکت می کند. این تیم در فینال فصل گذشته لیگ برتر ایران، طبیعت مدافع عنوان قهرمان را شکست داد و قهرمان شد.

با برگزاری رقابت های سوپر لیگ غرب آسیا، نماینده این منطقه در مسابقات باشگاه های آسیا مشخص می شود.