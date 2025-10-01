  1. استانها
  2. گلستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

شروع لیگ برتر بسکتبال با دیدار شهرداری گرگان و نفت زاگرس

گرگان-هفته اول لیگ برتر بسکتبال ایران با مسابقه مدافع قهرمانی، شهرداری گرگان، برابر نفت زاگرس جهرم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران در فصل جدید با دیدار تیم شهرداری گرگان، قهرمان فصل گذشته، مقابل نفت زاگرس جهرم آغاز خواهد شد. این دیدار روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان برگزار می‌شود.

تماشاگران علاقه‌مند می‌توانند این مسابقه هیجان‌انگیز را به‌صورت زنده از شبکه ورزش و سایت آنتن دنبال کنند. تیم شهرداری گرگان با حفظ ترکیب قدرتمند خود، امیدوار است دفاع مقتدرانه‌ای از عنوان قهرمانی خود داشته باشد و رقابت‌های فصل جدید را با موفقیت آغاز کند.

با آغاز این فصل، هواداران بسکتبال انتظار دیدارهای پرهیجان و رقابت‌های فشرده را دارند و تیم‌ها برای کسب عنوان قهرمانی با تمام توان وارد میدان خواهند شد.

