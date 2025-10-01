  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

برنامه رقابت‌های سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا اعلام شد

برنامه رقابت‌های سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا اعلام شد

برنامه مرحله گروهی سومین دوره رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ با حضور نماینده ایران از سوی فیبا آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا با حضور تیم‌های شهرداری گرگان، ساجس لبنان، الریاضی لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه از ۱۴ آبان ماه آغاز خواهد شد.

برنامه کامل دیدارهای نماینده بسکتبال ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه - ۱۴ آبان ماه
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت / لبنان
شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۲ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۲۹ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۶ آذر ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان

چهارشنبه - ۱۷ دی ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - ساجس لبنان

پنج‌شنبه - ۲۵ دی ماه
ساعت ۱۸ به وقت ایران
میزبان: آستانه / قزاقستان
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان

پنج‌شنبه - ۱۶ بهمن ماه
ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران
میزبان: دمشق / سوریه
شهرداری گرگان - الوحده سوریه

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت - لبنان
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان

کد خبر 6608445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها