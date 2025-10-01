به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره سوپر لیگ غرب آسیا با حضور تیمهای شهرداری گرگان، ساجس لبنان، الریاضی لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه از ۱۴ آبان ماه آغاز خواهد شد.
برنامه کامل دیدارهای نماینده بسکتبال ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه - ۱۴ آبان ماه
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت / لبنان
شهرداری گرگان - ساجس لبنان
پنجشنبه - ۲۲ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۲۹ آبان ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۶ آذر ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان
چهارشنبه - ۱۷ دی ماه
ساعت ۱۹ به وقت ایران
میزبان: تهران / ایران
شهرداری گرگان - ساجس لبنان
پنجشنبه - ۲۵ دی ماه
ساعت ۱۸ به وقت ایران
میزبان: آستانه / قزاقستان
شهرداری گرگان - آستانه قزاقستان
پنجشنبه - ۱۶ بهمن ماه
ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران
میزبان: دمشق / سوریه
شهرداری گرگان - الوحده سوریه
چهارشنبه - ۲۹ بهمن ماه
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
میزبان: بیروت - لبنان
شهرداری گرگان - الریاضی لبنان
