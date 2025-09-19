  1. استانها
آیین نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در قم برگزار شد

قم - آیین بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله عباس محفوظی، از اعضای جامعه مدرسین در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در این مراسم با گرامی‌داشت مقام علمی و معنوی این عالم برجسته، وی را از چهره‌های شاخص و اثرگذار حوزه علمیه قم دانست و اظهار کرد: آیت‌الله محفوظی از استوانه‌های علمی حوزه بود که با تدریس عالمانه، پرورش شاگردان برجسته و تألیف آثار ارزشمند در عرصه فقه و اصول، خدمات ماندگاری را به جهان تشیع ارائه کرد.

آیت‌الله رضا رمضانی با تأکید بر ابعاد اخلاقی و انسانی شخصیت این استاد برجسته افزود: برتری آیت‌الله محفوظی صرفاً در دانش و جایگاه علمی ایشان خلاصه نمی‌شد، بلکه تواضع، تقوا، مردم‌داری و زهد ایشان، سیمای یک عالم ربانی را به نمایش می‌گذاشت. همین ویژگی‌ها موجب می‌شد طلاب جوان ایشان را نه تنها استادی فرهیخته، بلکه پدری دلسوز و مربی اخلاق بدانند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) همچنین یادآور شد که آیت‌الله محفوظی در طول حیات علمی و اجتماعی خود همواره در کنار مردم بود و در دشوارترین شرایط، خدمت به محرومان را وظیفه‌ای شرعی و انسانی تلقی می‌کرد.

وی تصریح کرد: این پیوند صمیمانه با مردم، میراثی ارزشمند و سرمایه‌ای معنوی برای حوزه‌های علمیه و روحانیت به یادگار گذاشته است.

رمضانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری حوزه‌های علمیه نیازمند بازخوانی سیره علمی و اخلاقی بزرگانی چون آیت‌الله محفوظی هستند؛ چرا که استمرار پیشرفت علمی در کنار تربیت اخلاقی و مردمی بودن، از ضرورت‌های اساسی برای انتقال به نسل‌های آینده به شمار می‌آید.

