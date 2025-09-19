به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در این مراسم با گرامی‌داشت مقام علمی و معنوی این عالم برجسته، وی را از چهره‌های شاخص و اثرگذار حوزه علمیه قم دانست و اظهار کرد: آیت‌الله محفوظی از استوانه‌های علمی حوزه بود که با تدریس عالمانه، پرورش شاگردان برجسته و تألیف آثار ارزشمند در عرصه فقه و اصول، خدمات ماندگاری را به جهان تشیع ارائه کرد.

آیت‌الله رضا رمضانی با تأکید بر ابعاد اخلاقی و انسانی شخصیت این استاد برجسته افزود: برتری آیت‌الله محفوظی صرفاً در دانش و جایگاه علمی ایشان خلاصه نمی‌شد، بلکه تواضع، تقوا، مردم‌داری و زهد ایشان، سیمای یک عالم ربانی را به نمایش می‌گذاشت. همین ویژگی‌ها موجب می‌شد طلاب جوان ایشان را نه تنها استادی فرهیخته، بلکه پدری دلسوز و مربی اخلاق بدانند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) همچنین یادآور شد که آیت‌الله محفوظی در طول حیات علمی و اجتماعی خود همواره در کنار مردم بود و در دشوارترین شرایط، خدمت به محرومان را وظیفه‌ای شرعی و انسانی تلقی می‌کرد.

وی تصریح کرد: این پیوند صمیمانه با مردم، میراثی ارزشمند و سرمایه‌ای معنوی برای حوزه‌های علمیه و روحانیت به یادگار گذاشته است.

رمضانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری حوزه‌های علمیه نیازمند بازخوانی سیره علمی و اخلاقی بزرگانی چون آیت‌الله محفوظی هستند؛ چرا که استمرار پیشرفت علمی در کنار تربیت اخلاقی و مردمی بودن، از ضرورت‌های اساسی برای انتقال به نسل‌های آینده به شمار می‌آید.