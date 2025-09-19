جذب با کیفیت استاد و دانشجو در اولویت وزارت علوم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، حسین سیمایی صراف در چهل و یکمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور اظهار کرد: مطالبات وقتی از دانشگاه‌ها شروع شود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چرا که همه برنامه‌ها برای دانشگاه است و این دانشگاه‌ها هستند که رتبه می‌گیرند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ۱۵ دانشگاه پیشرو کشور، افزود: ۱۵ دانشگاه کشور در خط مقدم هستند و انتظار بیشتری از آنها وجود دارد. امیدوارم جلسات این ۱۵ دانشگاه به صورت پی در پی برگزار شود و نه تنها به تبادل نظر، بلکه به اجرا، اقدام و پیگیری عملی منجر شود.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنانش اولویت‌های آغازین وزارت متبوعش را برشمرد و گفت: از آغاز شروع کار، دو مسأله جذب استاد و پذیرش دانشجو برای وزارت علوم در اولویت قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود هر دو گروه با کیفیت بالا وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.

درخواست دانشگاه‌ها برای پیوستن به اجلاس توسط دانشگاه‌های سطح یک تایید می‌شود

دکتر احمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت عتف در این اجلاس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: تمام درخواست‌های پیوستن به این اجلاس با دقت فراوان و بر اساس معیارهای دقیق علمی و آکادمیک بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به بررسی سایر درخواست‌های موجود افزود: به تدریج به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و نتایج اعلام خواهد شد، اما تصمیم نهایی درباره الحاق دانشگاه‌های جدید به عهده روسای دانشگاه‌های عضو است.

گفتنی است؛ در این اجلاس پاره‌ای از مسایل مشترک دانشگاه‌های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.