«بندر پل» قربانیِ ناتوانی در تکمیل «شبکه ارتباطی خلیج فارس»

خبرگزاری مهر -گروه استانها-صمیم ارزانی: «بندر پهل» یا «بندر پل» در شهرستان خمیر یکی از شهرهایی است که ظرفیتهای فراوانی برای توسعه در آن وجود دارد اما به ظرفیتهای درونی این بندر کمتر توجه شده است و همین امر موجب شده است که امروز بندر پل بیشتر به عنوان دروازه ورودیِ جزیره قشم شناخته شود.
طی سنوات گذشته توسعه بندر پل تحت الشعاع احداث «شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس» یا همان پل خلیج فارس قرار گرفته است و بیتوجهی به ظرفیتهای درونی و ذاتی این شهر، موجب شده است که مزیتهای نسبی آن رفته رفته به فراموشی سپرده شود؛ در روزگاری این شهر دارای گمرک، اسکله و صیادان و بازرگانانی فعال بوده است اما امروز از شکوه تاریخی این بندرگاه خبری نیست.
مسئولان محلی تلاش دارند که ظرفیتهای تاریخی و گردشگری بندرپل را فعال کنند اما متأسفانه این موضوع نیز تحت الشعاع پل و قشم قرار گرفته است؛ گذرگاه بودن این بندر برای ورود به قشم موجب شده است که گردشگری این شهر نیز نتواند آن طور که باید و شاید پا بگیرد و از این رو کمتر پیش میآید که کسی این شهر را برای اقامت انتخاب کند حال آنکه اگر میتوانستیم شرایطی برابر با دیگر شهرهای بندری غرب هرمزگان برای این شهر نیز ایجاد کنیم امروز شاهد نوع دیگری از توسعه در بندرپل بودیم و بندر پل زیر سایه بندرخمیر و قشم در پستو قرار نمیگرفت.
احداث پل خلیج فارس و تکمیل شبکه جامع ارتباطی آن، صرف نظر از ظرفیت گردشگریِ قشم، بندرپل را به عنوان نقطه اتصال منطقه آزاد با سرزمین اصلی تبدیل به یک مرکز پشتیبان بزرگ در اقتصاد دریاپایه، ترانزیت بین المللی و تجارت و بازرگانی خواهد کرد اما متأسفانه سالیان سال است که بندر پل از آن پلی که نامش را یدک میکشد فقط چند ستونِ نیمه کاره در خود جای داده است و مشکلات آن درگیر بیتوجهی شده است.
منطقه آزاد تا امروز برای بندرپل نفعی نداشته است
امام جمعه بندرپل در گفتگو با خبرنگار مهر از بیتوجهی به مطالبات مردم این شهر ساحلی گلایه کرد و با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی نیمهکاره ماندن پل خلیج فارس، تأکید کرد: منطقه آزاد تا امروز برای بندرپل نفعی نداشته و مردم فقط گرفتار ترافیک، هزینه و عوارض شدهاند.
شیخ حسین بازماندگان با انتقاد از عملکرد منطقه آزاد قشم گفت: مردم بندرپل نهتنها هیچ نفعی از منطقه آزاد نبردهاند، بلکه درگیر مشکلات عدیدهای از جمله ترافیک، پرداخت عوارض بیمورد و نداشتن دسترسی آسان به جزیره شدهاند؛ مردم برای دید و بازدید اقوام خود باید هزینههای زیادی پرداخت کنند و این منطقی نیست.
وی افزود: در خود اسکله پل هیچگونه خدمات یا تمهیدی برای مردم بومی در نظر گرفته نشده و تنها کار آنها گرفتن پول است.
گمرک بندرپل تعطیل شد و مشاغل سنتی نابود شدند
امام جمعه بندرپل در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی و اقتصادی این بندر گفت: بندرپل از قدیمالایام گمرک فعال داشت. زمانی بیش از ۱۵۰ فروند موتور صیادی و باری فعالیت داشتند و مردم در مشاغل ملوانی و لنجداری مشغول بودند. اما حالا نهتنها گمرک فعال نداریم، بلکه جوانان به سمت مشاغل کاذب و پرخطر کشیده شدهاند.
او تأکید کرد: فقر، بیکاری و نبود فرصت اشتغال در منطقه باعث شده تا آرامش اجتماعی در خطر بیفتد.
بازماندگان همچنین به مشکلات زیرساختی شهر بندر پل اشاره کرد و گفت: درمانگاه بندر پل هنوز شبانهروزی نشده است و اداره اتفاقات برق و آب وجود ندارد، در حالیکه چند سال پیش داشتیم. ما شهر شدیم، اما پسرفت کردهایم، نه پیشرفت.
او ادامه داد: بانکهایی که قبلاً در شهر فعال بودند، جمعآوری شدهاند و اینها همه نشان از کمتوجهی به نیازهای اساسی مردم است.
امید به تکمیل پل خلیج فارس؛ توسعه مشروط به اقدام عملی
امام جمعه بندر پل در خصوص تکمیل پل خلیج فارس گفت: سالهاست هر دولتی که میآید وعده میدهد اما هیچ اقدام عملی انجام نشده است. فقط یک ستون دیده میشود و خبری از ساختوساز نیست.
وی تأکید کرد: اگر این پل تکمیل شود، قطعاً عمران و آبادانی را بهدنبال دارد. ایجاد اشتغال باعث آرامش و امنیت در منطقه میشود، اما تا زمانیکه فقط حرف باشد، ناامیدی مردم بیشتر میشود.
پل خلیج فارس میتواند آینده اقتصادی جنوب را متحول کند
شهردار بندرپل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت استراتژیک پروژه پل خلیج فارس، تأکید کرد: در صورت تکمیل این پل، هم سرزمین اصلی و هم منطقه آزاد قشم متحول میشوند؛ اما متأسفانه بهدلیل ضعف مدیریتی و نبود عزم جدی، پروژه همچنان متوقف مانده است.
پلی برای اتصال اقتصادی، گردشگری و تجاری جنوب کشور
عبدالله پورادیب با اشاره به اثرگذاری پل خلیج فارس گفت: این پروژه اگر اجرا شود، تأثیر عمیقی در حوزه گردشگری، املاک، زمین، معیشت مردم و اقتصاد کلان خواهد داشت. این پل میتواند ترافیک لندیکرافتها و هزینههای بالای حملونقل را حذف کند.
وی افزود: دسترسی آسان، حذف مخاطرات، حذف صفهای طولانی و کاهش هزینهها، از مزایای مهم احداث این پل است.
پل خلیج فارس، فرصتسوزی از سال ۸۸ تا کنون
شهردار بندرپل یادآور شد: از سال ۱۳۸۸ بسیاری از مردم امید داشتند با احداث این پل، زمینها و مشاغل جدیدی در حوزههای دریایی و خدماتی ایجاد شود، اما متأسفانه پروژه معلق ماند و همه آن آرزوها نیمهکاره رها شد.
او همچنین به ظرفیتهای گردشگری از جمله جنگلهای مانگرو اشاره کرد و گفت: زیر این پل میتوان مجموعههای گردشگری جذابی راهاندازی کرد؛ حتی پلهای معلق و سازههایی برای جذب توریست ایجاد شود، اما همه اینها نیاز به عزم ملی دارد.
اگر پل ساخته شود، قشم از کیش هم جلو میزند
شهردار بندرپل تأکید کرد: اگر پل ساخته شود، بندر کاوه و سایر بنادر قشم میتوانند به بندر اقیانوسی تبدیل شوند، در رده دوم بعد از چابهار و این یعنی توسعه تجارت دریایی، بانکرینگ و ورود کشتیهای بزرگ اقیانوسپیما.
او خاطرنشان کرد: قشم در صورت بهرهبرداری از این پل، میتواند از نظر اقتصادی و تجاری حتی از کیش نیز جلو بزند.
