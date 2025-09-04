حذف داربست های ۱۵ ساله مسجد قزوین و برگزاری نمایشگاهی درباره سفر

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته خبرهای مختلفی از حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی منتشر شد از برگزاری نمایشگاه گرفته تا واکنشها به ادغام دانشکده گردشگری و یک کشف بزرگ در گنبد سلطانیه.
اوایل هفته بود که خبر رسید وزارت میراث فرهنگی ابلاغیهای را به آژانسهای مسافرتی داده مبنی بر اینکه محدودیتهایی در سفر گردشگران انفرادی به ایران اعمال خواهد شد و قرار است تا مدتی از ورود گردشگران بدون برنامه و ویزا به کشور خودداری شود.
در این باره انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نظم دهی به جهت ارائه خدمات بهتر در ورود گردشگران انفرادی به کشور موضوعی است که از سالهای قبل به صورت مستمر مطرح است و با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط و به جهت رفاه حال گردشگران انفرادی آنها میتوانند از خدمات آژانسهای مسافرتی و راهنماهای گردشگری نیز بهره مند شوند و هیچ گونه محدودیتی در ورود گردشگران به کشور وجود ندارد.
وزیر میراث فرهنگی هم این موضوع را رد کرد ولی رییس جامعه تورگردانان ایران گفت که با این اتفاق موافق است چون از ورود بی ضابطه گردشگران بک پکر به ایران جلوگیری میشود و برای امنیت کشور هم مناسب است ضمن اینکه آژانسهای مسافرتی هم از این طریق کسب و کار بهتری خواهند داشت.
برگزاری رالی موتورسیکلتهای بالای ۲۵۰ سیسی
این هفته به مناسبت هفته دولت رالی تور گردشگری دور روزه موتورسیکلتهای سنگین با حضور ۵۰ موتورسوار از تهران به مقصد رامسر آغاز شد.
این رالی تور با حضور موتورسوارانی با موتورهای بالای ۲۵۰ سیسی روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد که در جریان برگزاری آن، شرکتکنندگان در مدت دو روز مسیر تهران – ساری و بالعکس را طی میکنند.
جمعآوری داربستهای مسجد جامع عتیق پس از ۱۵ سال
خبر دیگر اینکه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از جمعآوری داربستهای ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق قزوین با پایان مراحل مرمتی این بخش از مسجد پس از سالها خبر داد.
سید مهدی حسینی با اشاره به جمعآوری داربستهای ایوان جنوبی پس از سالهای طولانی گفت: پروژه جمعآوری این داربستها با دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از این بنای تاریخی در جریان سفر اخیرش به قزوین و تخصیص اعتبار ویژه و نیز حمایت استاندار و امام جمعه قزوین در دستور کار قرار گرفت تا نمای اصلی و زیبای ایوان نمایان شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان افزود: این داربستها حدود ۱۵ سال پیش با هدف حفظ و احیای این بخش از بنای مسجد بسته شده بود و طی این مدت تلاش شده تا آسیبها و مشکلات ساختاری بنا بر طرف شود.
حسینی با اشاره به اقدامهای مرمتی صورتگرفته در این پروژه اظهار کرد: در پروژه مرمت و احیای ایوان جنوبی طی این سالها، ضمن برداشت الحاقات نامتجانس بنا، استحکامبخشی با مصالح سنتی و مرمت و بازسازی کاربندی طبق طرح اولیه و لایهبرداری، تثبیت و نگهداری لایههای ارزشمند تاریخی به همراه مرمت کلی ایوان جنوبی اجرا شدهاست.
اهدای دو اثر ایرانی به موزه نسخ خطی ارمنستان
در این هفته محمد اسدی موحد رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای رایزنی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی بیان کرد: چندی پیش همایش بین المللی چالشها و نوآوریهای عملی در حوزه موزههای ارمنستان برگزار شد و قرار بود سه موزه از ایران نیز در این برنامه شرکت کنند حتی مدیرکل موزههای ایران نیز به ارمنستان بیاید اما در پی وقوع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی این حضور لغو شد. من با مسئولان موزه ارمنستان درباره تبادل تجربه بین دو کشور صحبت کردند و قرار شد آنها با ظرفیتهای موزهای ایران بیشتر آشنا شوند. برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای ورکشاپ از جمله این موضوعات بود. قرار است مرکز ملی موزههای ارمنستان و دبیرخانه همایش بین المللی موزهها برنامه عملیاتی از طرف دبیرخانه پیشنهاد کنند.
اسدی موحد گفت: به تازگی دو اثر فاخر از علیرضا اکرمی خطاط برجسته نستعلیق ایران را به موزه ماتناداران اهدا کردیم. وی حدود ۳۰۰ بیت از گلستان و ۲۰۰ آیه از قرآن را نوشته بود و در معیت او به موزه نسخ خطی ارمنستان اهدا شد. قرار است برنامههای مشترک برگزار کرده و تعدادی از اساتید حوزه خوشنویسی نیز برای برگزاری کارگاههای آموزشی به ایروان سفر کنند. در همین راستا یک کارگاه آموزشی برای علاقه مندان هنر نیز در شهر گیومری برگزار شد.
انتخاب معاون صنایعدستی ایران به عنوان ارزیاب بینالمللی
در این هفته از مسکو خبر رسید مریم جلالی دهکردی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و عضو شورای جهانی صنایع دستی از جمهوری اسلامی ایران (WCC)، به عنوان یکی از ارزیابان بینالمللی برای بررسی پرونده ثبت جهانی شهر سیبای در جمهوری باشقیرستان، روسیه، انتخاب شد.
شهر سیبای در منطقه اروپای شرقی و در قلمرو تاریخی اتصال دو قاره اروپا و آسیا واقع شده است. این شهر برای ثبت به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» در زمینههای متنوعی از جمله نقاشی بر روی سنگ و چوب، سنگتراشی، نمددوزی، دوخت لباسها و زیورآلات زنان نامزد شده است.
سیبای که در سال ۱۹۵۵ به عنوان شهر معرفی شد، در نوامبر ۲۰۲۵ هفتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن خواهد گرفت. این شهر که بر اساس تاریخ کهن و معادن غنی مس و طلا شکل گرفته، امروزه به یک مرکز صنعتی، آموزشی و فرهنگی مهم در منطقه اورال باشقیر تبدیل شده و به طور غیررسمی همسطح پایتخت این جمهوری محسوب میشود. وجود نمایندگان بیش از ۲۰ ملیت که در صلح و هماهنگی زندگی میکنند، به غنای فرهنگی این شهر افزوده است.
طرح جامع ساماندهی تختجمشید در حال تکمیل است
محمدجواد جعفری، مدیر پایگاه جهانی تختجمشید، در واکنش به دغدغههای مطرحشده درباره فرسایش نقوش سنگی و ضرورت اجرای طرحی علمی و جامع برای ساماندهی این مجموعه جهانی اعلام کرد: تختجمشید امروز بر اساس یک برنامه راهبردی در مسیر حفاظت، مرمت و توسعه قرار دارد و مسترپلان جامع آن بهزودی تصویب و اجرایی خواهد شد.
جعفری در پاسخ به انتقادها و نگرانیهای کارشناسان و دوستداران میراثفرهنگی گفت: ما نگرانیهای مربوط به فرسایش نقوش سنگی تختجمشید را دغدغهای جدی و ملی میدانیم. دقیقاً به همین دلیل، مسترپلان و طرح ساماندهی این مجموعه که پیشتر تدوین شده بود، اکنون در حال بازنگری و تکمیل نهایی است. این سند طی هفتههای آینده در شورای راهبردی مطرح خواهد شد تا بهعنوان چارچوب جامع مدیریتی و حفاظتی مجموعه به تصویب برسد.
وی افزود: حدود ۵۷ هکتار از اراضی اطراف تختجمشید تاکنون خریداری شده تا در راستای همین طرح، به ایجاد زیرساختهای گردشگری، ساماندهی دسترسیها و ارتقای خدمات اختصاص یابد. این اقدامات با هدف کنترل مداخلات ناهمگن و تضمین حفاظت پایدار در عرصه و حریم تختجمشید انجام میشود.
هشتمین نمایشگاه سفر و ماجراجویی افتتاح شد
همچنین در این هفته هشتمین نمایشگاه سفر، اکوتوریسم، آفرود، کمپینگ و ماجراجویی با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.
این رویداد تخصصی تا ۱۶ شهریورماه ادامه دارد و میزبان فعالان، علاقهمندان و نهادهای پیشرو در عرصه گردشگری و سفر خواهد بود.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بهعنوان یکی از بازویهای اجرایی و تخصصی صنعت گردشگری کشور، در این دوره از نمایشگاه حضوری فعال و هدفمند دارد و همهروزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در غرفه اختصاصی خود پذیرای بازدیدکنندگان است.
این کانون با ارائه مجموعهای جامع از خدمات بینالمللی و داخلی، در پی ارتقای زیرساختهای سفر، توسعه گردشگری جادهای و ترویج سبک نوین سفرهای ماجراجویانه و ایمن است.
خدمات ارائهشده توسط کانون در این نمایشگاه شامل صدور اسناد و مدارک بینالمللی رانندگی و خودرو، ارائه کارتهای اشتراک امداد خودرو، اجاره خودرو در دبی، معرفی کلوپ ملی سافاری و معرفی سامانه ملی سفر با شماره تماس ۰۹۶۲۹ است.
آرامگاه کشف شده در سلطانیه متعلق به «اولجایتو» نیست
خبر مهم از گنبد سلطانیه در این هفته آن بود که کشفیات اخیر باستان شناسی در محدوده اطراف بنای گنبد سلطانیه منجر به پیدا شدن آرامگاه خانواده سلطنتی ایلخانان مغول بوده، اما برخی به اشتباه تصور کردند که آرامگاه اولجایتو کشف شده است.
به تازگی پس از ۱۸ سال کاوشی در اطراف بنای گنبد سلطانیه انجام شده است. این کاوش به دلیل ایجاد کانال ناکش در ضلع غربی و پیدا شدن آثار تاریخی انجام گرفت و هدف آن روشن شدن تاریخ سکونت و تطور زندگی در شهر قدیم سلطانیه بوده است و در ادامه کاوش باستانشناسی در محدوده موسوم به ابواب البر، بخشهایی از یک آرامگاه زیرزمینی در مجاورت گنبد سلطانیه کشف شد.
پس از این خبر رسانههای مختلفی آن را منتشر کردند اما عالی چند روز بعد توضیح داد: در برخی رسانهها خبری مطرح شد مبنی بر اینکه آرامگاه اولجایتو پیدا شده است در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. در ادامه کاوش باستانشناسی در محدوده موسوم به ابواب البر، بخشهایی از یک آرامگاه زیرزمینی در مجاورت گنبد سلطانیه کشف شد. با توجه به شواهد و مدارک موجود و نوشتههای متون تاریخی، آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی و اسکلتهای کشف شده در آن احتمالاً متعلق به خانواده سلطنتی ایلخانان مغول است.
واکنش فراکسیون میراث فرهنگی به ادغام دانشکده گردشگری
این هفته محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در نامهای به وزیر علوم با تأکید بر اهمیت بیبدیل صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، از وی خواست نسبت به جلوگیری از انحلال یا ادغام دانشکده گردشگری اقدام فوری صورت گیرد.
فتحی در نامه خود تصریح کرده است که فارغ از اختلافهای دروندانشگاهی، حذف یا ادغام دانشکده گردشگری با هیچیک از اهداف توسعهای و اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد و به نوعی تضییع منافع ملی محسوب میشود.
همچنین وی در کاربرگ رسمی سؤال از وزیر علوم که به هیئترئیسه مجلس تقدیم شده، پرسیده است: با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه کشور، چه ضرورتی برای حذف دانشکده گردشگری دانشگاه تهران و ادغام آن با سایر دانشکدهها وجود دارد؟
قرار است این سؤال در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و پس از آن در صورت قانع نشدن نماینده سؤالکننده، در صحن علنی مجلس مطرح شود.
