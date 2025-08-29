انتقادها باید سازنده و منصفانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی سید عمران نسب در خطبه های نماز جمعه با توصیه به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، در خطبه اول نماز جمعه به تبیین جایگاه مسجد و اهل مسجد پرداخت و گفت: اهل مسجد در دنیا زائر و میهمان خداوند و در آخرت پرچمداران اهل بهشت هستند.

حجت الاسلام حسینی نسب امام جمعه شهرستان سلطانیه در خطبه دوم نماز جمعه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی گفت: شهیدان رجایی و باهنر مظهر اخلاص و تلاش مومنانه و وفاداری به ارزشهای انقلاب بودند و لذا نامشان ماندگار شد. بعد از ۴۰ سال آیت الله شهید رئیسی رئیس جمهور شد و همین راه را دوباره زنده کرد و ارزشهای انقلاب را برجسته نمود و رجایی دوم نام گرفت.

امام جمعه شهرستان سلطانیه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام رضا (ع) در بیانات خود بر حمایت از دولت و رییس جمهور تاکید کردند و حمایت از دولت ها سیره همیشگی مقام معظم رهبری است و بخاطر این است که حمایت از دولت ها موجب ثبات و پیشرفت است، گفت: حمایت از دولت، اثبات صداقت عملی در باور به مردم‌سالاری دینی و احترام به رای مردم است.

وی با بیان اینکه تضعیف دولت اجرایی، تضعیف کل کشور است. چرا که دولت اجرایی، قلب تپنده کشور، مسئول اجرای قوانین، مدیریت اقتصاد، امنیت و خدمات عمومی را بر عهده دارند. اگر دولت تضعیف شود، کل ساختار کشور آسیب می‌بیند و این خطرناک است، افزود: از طرفی حمایت از دولت، نشانه درک درست از شرایط حساس کشور است و در شرایط حساس و جنگ ترکیبی اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای حمایت از دولت اهمیت مضاعف دارد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه حمایت از دولتها به معنای چشم بستن بر نقاط ضعف یا سکوت مطلق نیست. ولی انتقادها باید سازنده و منصفانه و اصولی و به همراه راهکار باشد، افزود: مقام معظم رهبری بر حفظ انسجام ملی که یک سپر محکم در برابر دشمن است، حفظ شود و خصوصاً در عمل همه باید پایبند به حفظ اتحاد باشند. لذا هیچ اقدامی، موضعی، صحبتی که موجب اختلاف شود از هیچ کس پذیرفته نیست.

حسینی نسب به مسائل و مشکلات مساجد اشاره کرد و با بیان اینکه مدیریت ناکارآمد در مسجد یکی از مشکلات درونی مساجد است و برای رفع این مشکل هیئت امنا و ائمه جماعات باید در دوره های آموزشی و جلسات آموزشی که دعوت می شوند، شرکت کنند. حضور هیئت امنا و تعامل با قرارگاه در برنامه های بعدی یک معیار است، گفت: ضعف و نبود برنامه سالانه مساجد، نامناسب بودن فضای مساجد، رفتار نامناسب با نمازگزاران خصوصا کودکان و نوجوانان، عدم وجود ساز و. کارهای تشویقی از فعالان مساجد از دیگر مشکلات درونی مساجد است.

امام جمعه سلطانیه فقر مالی و عدم خودکفایی یکی دیگر از مشکلات و مسائل مساجد است. اصلی‌ترین مؤلفه‌ی مسجد متمکّن، جمعیت و حضور مردم در مسجد است و مردم اگر باشند مشکل مالی حل می شود. از طرفی هم حتی مومنین هم در کمک به مساجد اهمیتی نمی دهند. به جاهای دیگر به نیت اموات می دهند اما از کمک به مسجد غفلت می کنند، ادامه داد: عدم رعایت حق همسایه نیز از مشکلات مساجد است. همسایگان مسجد از اینکه صدای مساجد به بیرون پخش شود، گلایه دارند و شرعا هم فقط پخش قرآن قبل از اذان و اذان بیرون مسجد جایز است. مجالس ختم، مراسم های دیگر نباید بیرون مسجد پخش شود. مردم آزاری همسایه آزاری حرام است.

وی به مشکلات بیرونی مساجد هم اشاره کرد و با بیان اینکه کم‌توجهی مسئولان اجرایی، و با سوء برداشت از مردمی بودن مساجد از مسئولیت های حمایتی شانه خالی کردن و عدم ردیف بودجه مشخص از مشکلات بیرونی مساجد است، افزود: نبود بودجه دولتی شفاف، مستمر و کافی در بودجه کل کشور برای ساخت، عمران، مرمت و اداره امور جاری مساجد (خصوصاً در مناطق محروم)، حیات بسیاری از مساجد را به مخاطره می‌اندازد.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، دوره پنجاه ساله حیات انسان ۲۵۰ ساله را دور سخت بر چهار امام معصوم از امام رضا (ع) تا امام عسکری (ع) دانست و راهبردهای ائمه برای این دوران سخت اشاره کرد و گفت: تلاش برای تقویت و تاب‌آوری حداکثری جبهه حق و حفظ انسجام شیعیان، تثبیت و تقویت باورهای شیعیان و شبکه ارتباطی شیعیان از اقدامات راهبردی ائمه علیهم السلام بود.

حسینی نسب با اشاره آغاز ۱۱۸۷ مین سال امامت امام زمان (عج)، نجات جامعه بشری را از اهداف حکومت مهدوی دانست و گفت: آشکار شدن حق و عدل در تمام جهان، بهبود حال عمومی مردم، از لحاظ مادی و معنوی بطوری هر کس محصولی بکارد ۷۰ برابر آن برداشت می کند، وحدت کلمه و الفت بین دل‌های پراکنده، برچیده شدن نافرمانی خدا از زمین، برپایی حدود الهی و بازگرداندن حق به اهلش بدون هیچ ترسی از اهداف بزرگ حکومت مهدوی است.