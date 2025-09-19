مقاومت رمز پیروزی ملت ایران است؛ آموزش‌ و پرورش محور تحول کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، افزود: پرهیزکاری، انس با قرآن، مرگ‌آگاهی و حسن خلق از اصول اساسی برای رسیدن به آرامش و عاقبت‌به‌خیری است.

امام جمعه زنجان در ادامه با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ ملت ایران در حالی با تهاجم دشمن بعثی روبه‌رو شد که کشور هنوز از مشکلات آغاز انقلاب عبور نکرده بود، اما ایمان، اتحاد و فداکاری ملت توان کشور را هزاران برابر افزایش داد و استقلال و عزت آن را تثبیت کرد.

وی دفاع مقدس را دانشگاه ایثار و عزت دانست و گفت: حفظ تمامیت ارضی پس از دو قرن، خودباوری ملی، شکوفایی استعداد جوانان، اثبات قدرت ملت در کارهای ناممکن، خودکفایی دفاعی و تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای از مهم‌ترین دستاوردهای دفاع مقدس است.

باید روایت توانمندی‌ها و امید زنده نگه داشته شود

امام جمعه زنجان ادامه داد: امروز نیز همان دشمنی ادامه دارد، اما در قالب جنگ ترکیبی و فتنه رسانه‌ای. همان پیام دفاع مقدس زنده است که مقاومت راه پیروزی است و باید روایت توانمندی‌ها و امید زنده نگه داشته شود تا نسل امروز بداند همان‌گونه که در دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی و رسانه‌ای نیز پیروز خواهیم شد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در دوحه، آن را تحولی جدی ارزیابی کرد و افزود: برخی کشورهایی که پیش‌تر در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بودند، این بار مواضع تند و حتی پیشنهاد اقدام عملی داشتند. هرچند بیانیه پایانی متناسب با فضای جلسه نبود، جمهوری اسلامی ایران بر حق ملت فلسطین تأکید و مفاد نادرست بیانیه را رد کرد.

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید جدی دنبال شود

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد: آموزش‌وپرورش مرکز تحول کشور است و اجرای سند تحول بنیادین باید جدی دنبال شود. تقویت مدارس دولتی، گسترش آموزش‌های مهارتی و ارتقای منزلت معلمان باید با اهتمام دولت چهاردهم در دستور کار قرار گیرد تا مدارس محور تحول فرهنگی و اقتصادی کشور باشند.

امام جمعه زنجان یادآور شد: در هفته دفاع مقدس باید از ۵۵۰ هزار دانش‌آموزی که از کلاس درس به جبهه رفتند و ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز که ۲۰ درصد شهدای جنگ تحمیلی را تشکیل می‌دهند، یاد کرد.

وی با اشاره به بحران آب نیز گفت: این چهارمین هفته پیاپی است که در خطبه نماز جمعه موضوع آب مطرح می‌شود و این بار خطاب من به دانش‌آموزان است تا فرهنگ صرفه‌جویی را در خانه و مدرسه نهادینه کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مطالبه مردم درباره مسکن ملی افزود: از مسئولان می‌خواهیم به این موضوع مهم رسیدگی کرده و همان‌گونه که استاندار وعده داده است، خبرهای شفاف و مشخص در این خصوص به مردم ارائه دهند. نماز جمعه تریبون مطالبات مردم است و انتظار می‌رود دولت خبرهای خوشی در این زمینه داشته باشد.