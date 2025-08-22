به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه شهر سلطانیه با توصیه به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت، در خطبه اول نماز جمعه، عقب‌گرد مسلمانان را سخت‌تر از رحلت پیامبر دانست و گفت: پذیرش جامعه غیر ولایی و غصب ولایت جانشین پیامبر سخت‌تر از مصیبت رحلت پیامبر و یک عقب‌گرد برای مسلمانان بود و امروز هم راز غیبت امام زمان (عج) همین است و پذیرش مدیریت جامعه ولایی مقدمه ظهور امام زمان (عج) است.

وی با اشاره به سالروز صنعت دفاعی گفت: صنعت دفاعی یکی از مواهب الهی و از مهم‌ترین دستاوردها بلکه خون‌آوردهای انقلاب اسلامی است که حاصل مکتب تربیتی امام انقلاب مبتنی بر اصل، «می‌شود و می‌توانیم» است که توانسته استقلال، اقتدار، روح خودباوری و خوداتکایی و اعتماد به هنر و صنعت و ابتکار ایران و ایرانی را به همه دنیا ثابت کند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه امروز موشک‌های نقطه زن، پهپادها و هواپیماهای ما رمز امنیت و استقلال ما هستند، گفت: افزایش توان دفاعی و تهاجمی حق مسلم و قطعی کشور است. چرا که در دنیایی که قدرت‌های زورگو، سلطه‌گر و بی وجدان و دور از اخلاق و انسانیت حاکم هستند، و از تجاوز به کشورها و کشتار انسان‌های بی‌گناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاملاً طبیعی است، زیرا این قدرت‌ها تا اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.

وی با گرامیداشت آغاز هفته دولت و با بیان اینکه هفته دولت به یاد شهیدان رجایی و باهنر مزین است. شهیدانی که نماد خدمت بی منت به کشور و مردم بودند، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که وظیفه اصلی آن خدمت است و هیچ مسئله جانبی و فرعی نباید مسئولان را از خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان غافل کند و اگر این خدمت جهادی باشد در این صورت موانع هم از جلو برداشته می‌شود لذا مسئولان باید از اصحاب «ما می توانیم» باشند.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: هفته دولت فرصتی است تا مسئولان استان و شهرستان برنامه‌ها و عملکردها و نقاط قوت و ضعف را با مردم در میان بگذارند و از اینکه سهم شهرستان سلطانیه از سفر رئیس جمهور به زنجان و از ۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده، چه قدر است، به مردم گزارش دهند.

حسینی نسب با انتقاد از بیانیه برخی از گروه‌های اصلاح طلب و با بیان اینکه این بیانیه خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را ترجمه کرده و خواستار توقف غنی‌سازی یا محدودیت‌های نظامی شده و نسخه تسلیم برای کشور تجویز کرده‌اند و این قدر تحقیرآمیز که مورد مخالفت گروه‌های زیادی از آنان قرار گرفته است، گفت: باید اصلاح طلبان وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی با صراحت از این بیانیه برائت بجویند. یکی از راه‌های حفظ وفاق برائت از این بیانیه است.

سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان نماد عزت، حکمت و مصلحت بود

وی با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان و با بیان اینکه این سفر نماد عزت، حکمت و مصلحت بود، گفت: این سفر در سطح داخل لبنان، موجب افزایش تاب‌آوری حزب الله می‌شود و در سطح منطقه نشان می‌دهد ایران عمق راهبردی خود را مستحکم حفظ می‌کند و در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد سیاست فشار دشمنان بر علیه ایران کارساز نیست.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: اقدامات ایران در حمایت از جریان مقاومت و حزب الله در لبنان به عنوان نشانه تداوم حفظ و اثربخشی ایران در منطقه و همچنین تبیین این روایت که این حمایت و رایزنی‌ها همچنان بخشی از سیاست راهبردی ایران برای حفظ و تقویت مقاومت با هدف افزایش و قدرت نظامی ایران و حفظ موازنه قدرت با رژیم صهیونی است.

وی با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) و با بیان اینکه امام حسن (ع) از سوی معاویه آماج جنگ روایت‌ها بود، گفت: دشمن در جنگ ترکیبی، هم از ابزار سخت‌افزاری استفاده می‌کند و هم نرم‌افزاری؛ یعنی همزمان با فرستادن نفوذی به درون جامعه و یا تبلیغات دروغین و جنگ ادراکی اهداف خود را دنبال می‌کند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه امروز هم ایران آماج جنگ روایت هاست، گفت: ایران بخاطر ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی و دیپلماسی که دارد توانایی عبور و حل پرونده‌هایی همچون زنگزور، تحولات لبنان و عراق و سناریوهای مختلف منطقه‌ای را دارد و در واقع دست جمهوری اسلامی برای هم مذاکره و هم جنگ پر است و قطعاً پاسخ ایران ویرانگر خواهد بود.

حسینی نسب با بیان اینکه یکی دیگر از جنگ روایت‌ها این است که نخست وزیر رژیم جنایتکار صهیونیستی گفته می‌خواهد به مشکل کم آبی در ایران کمک کند، گفت: این نوعی فریب افکار عمومی و نشانه خباثت و فریبکاری رژیم جنایتکاری است که آب و غذا را به روی مردم غزه بسته است.