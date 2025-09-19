به گزارش خبرنگار مهر فریدون کلباد نژاد در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری افزود: سال تحصیلی جدید در استان مازندران با حضور ۵۲۸ هزار و ۸۹۱ دانشآموز در ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۲۳ هزار و ۱۶۸ کلاس درس آغاز میشود.
وی با تأکید بر اهمیت این رویداد، از آغاز سال تحصیلی جدید بهعنوان فرصتی طلایی برای تربیت نسل آینده و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان یاد کرد و گفت: هر دانشآموز یک سرمایه ملی است و آینده کشور در دستان همین فرزندان است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر جایگاه ویژه تعلیم و تربیت در سیاستهای کلان کشور، تصریح کرد: آموزش و پرورش اولویت اصلی کشور است و این امر با جدیت و اهتمام ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت در دولت سیزدهم دنبال میشود.
وی افزود: پیشرفت در هر حوزهای، برگرفته از علم و دانش است و منشأ این علم، مدرسه و دانشگاه است. مدرسه تنها مکانی برای آموختن چند درس نیست، بلکه کانونی است برای تربیت، رشد و ساختن انسانهای آینده.
کلبادینژاد در ادامه گفت: در کنار علمآموزی، دانشآموزان در مدرسه آداب زندگی اجتماعی، اخلاق اسلامی و روحیه مسئولیتپذیری را میآموزند و این نقش معلم است که در این فرآیند از همه برجستهتر است. معلمان پس از پدر و مادر، معمار اصلی شخصیت دانشآموزان هستند و ستون فقرات و عمود خیمه مدرسه به شمار میروند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از والدین خواست که در کنار معلمان به تربیت فرزندان خود توجه داشته باشند و گفت: مسئولیت تربیت در وهله اول بر عهده والدین است. باید همکاری نزدیکی بین والدین و مدرسه وجود داشته باشد تا محیطی امن و آرام برای دانشآموزان فراهم شود.
کلبادینژاد در ادامه به درخشش دانشآموزان مازندرانی در کنکور امسال اشاره کرد و افزود: دانشآموزان مازندران نشان دادند که استعدادهای بزرگی دارند. کسب رتبههای برتر در کنکور، نشان از توانمندیها و پتانسیلهای بالای دانشآموزان است که باید به آنها اعتماد کنیم.
وی در ادامه از همدلی و همکاری میان مسئولان، معلمان و والدین بهعنوان عوامل اصلی در پیشرفت نظام تعلیم و تربیت یاد کرد و اظهار داشت: با همکاری و همدلی بین مسئولان، معلمان، والدین و دانشآموزان، میتوانیم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای فرزندان این مرز و بوم باشیم.
کلبادینژاد همچنین به شعار سال تحصیلی جدید که «نماز الفبای تربیت» نامگذاری شده است اشاره کرد و افزود: این شعار نویدبخش سالی پر از تلاش، همدلی و موفقیت در مسیر تربیت دانشآموزان است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی استان مازندران، گفت: آینده این کشور در دستان همین دانشآموزان است و اگر امروز به آنها رسیدگی نکنیم، باید منتظر عواقب جبرانناپذیری باشیم. با همدلی و همفکری مسئولان، معلمان و والدین، میتوانیم به توسعه علمی و تربیتی جامعه کمک کنیم و در نهایت به شکوفایی استعدادهای این مرز و بوم کمک کنیم.
