به گزارش خبرنگار مهر، جشن شکوفهها صبح امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مدرسه دکتر غلامحسین شکوهی بیرجند برگزار و نوآموزان کلاس اولی به همراه خانوادههای خود نخستین تجربه ورود به فضای مدرسه را پشت سر گذاشتند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام دکتر غلامحسین شکوهی، اظهار کرد: دکتر شکوهی به عنوان اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، افتخار بزرگی برای خراسان جنوبی بودهاند.
مهدی مرتضوی فزود: استان خراسان جنوبی به عنوان فرهنگستان علم و ادب شناخته میشود و این استان و شهرستان بیرجند در گذشته صادرکننده معلم و نیروی انسانی به دیگر استانها بوده و بهترین معلمان را تربیت کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: والدین شرکای تربیتی آموزش و پرورش هستند و باید با همکاری، همیاری و همدلی، نسلهای جدیدی از پدران علم تربیت کنیم.
مرتضوی با اشاره به تالیفات دکتر شکوهی گفت: ایشان کتابهای متعددی تألیف و روشهای نوین تدریس را وارد مدارس کردهاند.
وی ادامه داد: درس بزرگ زندگی دکتر شکوهی این است که حتی یک دانشآموز از یک شهر یا روستای کوچک میتواند با ایمان، اراده و پشتکار به یکی از بزرگترین افتخارات علمی کشور و جهان تبدیل شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بعد از گذشت ۲۱ سال از عمر استان خراسان جنوبی، امسال یک نفر از هشت نفر راهیافته به المپیاد جهانی از این استان بوده است.
علیرضا وردی، مدیر مدرسه هم در سخنانی ضمن خوشامدگویی به دانشآموزان و والدین گفت: امروز آغاز مسیری تازه برای نوآموزانی است که با ورود به مدرسه، قدم در راه علم و دانایی میگذارند.
وی با اشاره به نقش مهم مدرسه در شکلگیری شخصیت دانشآموزان افزود: معلمان در کنار خانوادهها وظیفه دارند شرایطی را فراهم کنند تا استعدادهای دانشآموزان شکوفا شود و با انگیزه مسیر تحصیل را ادامه دهند.
مدیر مدرسه همچنین بیان کرد: آغاز سال تحصیلی تنها شروع یک تقویم آموزشی نیست، بلکه فرصتی برای رشد، یادگیری و تجربههای تازه است و همراهی والدین نقش مهمی در موفقیت فرزندان خواهد داشت.
گفتنی است این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری همراه بود و در پایان، زنگ شکوفهها به نشانه ورود رسمی کلاساولیها به جمع دانشآموزان نواخته شد.
