به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، جایگاه والا و ضرورتِ فراگیری علم را تشریح کرد و افزود: نخستین آیات نازل‌شده قرآن به قلم و علم اختصاص دارد و اسلام بر آموزش و تعلیم و تربیت تأکید فراوان دارد.

وی با اشاره به تفاوت عالم و عابد و فضیلت عالم واقعی گفت: علمی ارزشمند است که تواضع، اخلاص و عمل به همراه داشته باشد و هشدار داد که علم مورد استفاده در فساد یا غرور، نه تنها ثمربخش نیست بلکه مضر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی از معلمان، استادان و مبلغان خواست در کنار آموزش، به بحث تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان توجه ویژه کنند.

اولویت‌بندی مسائل استان

امام جمعه بجنورد سپس به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: مسئولان در حل مسائل کشور و استان اولویت‌بندی را ملاک قرار دهند.

وی اولویت‌های استان را مسئله آب، کشاورزی و دامداری خواند و از صرف بخش عمده‌ای از اعتبارات بحران برای حل مشکلات آب قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام نوری ضرورت اختصاص اعتبارات و تسهیلات برای حمایت از کشاورزان، دامداران و تأمین بذر و بیمه زمین‌ها را راهکاری جهت جلوگیری از مهاجرت و حل مشکلات ناشی از کم‌آبی عنوان کرد.

بازتاب فرهنگی و هشداری درباره تهاجم فرهنگی

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اهمیت عفاف و حجاب و سلامت اجتماعی، نسبت به تلاش‌های دشمن برای ترویج بی‌عفتی هشدار داد و از خانواده‌ها، مدارس و مسئولان خواست در آموزش و تقویت عفت و حیا اهتمام ورزند.

وی از معلمان خواست تا در آموزش‌های درسی به مسئله تربیت و ادب در برابر والدین و جامعه نیز بپردازند.

انضباط بازار و مسائل اقتصادی

حجت‌الاسلام نوری بر لزوم ورود اصناف برای نظارت بر بازار و جلوگیری از بی‌نظمی و رهاشدگی در قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در مرحله اول باید اصناف خود نظارت کنند و در صورت لزوم تعزیرات حکومتی وارد عمل شود.

هفته دفاع مقدس و عبرت‌های ملی

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، دستاوردها و برکات دوران دفاع مقدس را یادآور شد و بر نقش مردم و مقاومت در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

امام جمعه بجنورد شکست‌های دشمن و حفظ انقلاب توسط مردم را از نشانه‌های قوت ملی دانست و بر لزوم قدردانی و گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد.