۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

اصناف با هدف جلوگیری از بی‌نظمی قیمت‌ها بر بازار نظارت کنند

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: اصناف باید با هدف جلوگیری از بی‌نظمی قیمت‌ها بر بازار نظارت کنند و در صورت لزوم، تعزیرات حکومتی وارد عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، جایگاه والا و ضرورتِ فراگیری علم را تشریح کرد و افزود: نخستین آیات نازل‌شده قرآن به قلم و علم اختصاص دارد و اسلام بر آموزش و تعلیم و تربیت تأکید فراوان دارد.

وی با اشاره به تفاوت عالم و عابد و فضیلت عالم واقعی گفت: علمی ارزشمند است که تواضع، اخلاص و عمل به همراه داشته باشد و هشدار داد که علم مورد استفاده در فساد یا غرور، نه تنها ثمربخش نیست بلکه مضر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی از معلمان، استادان و مبلغان خواست در کنار آموزش، به بحث تربیت دانش‌آموزان و دانشجویان توجه ویژه کنند.

اولویت‌بندی مسائل استان

امام جمعه بجنورد سپس به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: مسئولان در حل مسائل کشور و استان اولویت‌بندی را ملاک قرار دهند.

وی اولویت‌های استان را مسئله آب، کشاورزی و دامداری خواند و از صرف بخش عمده‌ای از اعتبارات بحران برای حل مشکلات آب قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام نوری ضرورت اختصاص اعتبارات و تسهیلات برای حمایت از کشاورزان، دامداران و تأمین بذر و بیمه زمین‌ها را راهکاری جهت جلوگیری از مهاجرت و حل مشکلات ناشی از کم‌آبی عنوان کرد.

بازتاب فرهنگی و هشداری درباره تهاجم فرهنگی

امام جمعه بجنورد با تأکید بر اهمیت عفاف و حجاب و سلامت اجتماعی، نسبت به تلاش‌های دشمن برای ترویج بی‌عفتی هشدار داد و از خانواده‌ها، مدارس و مسئولان خواست در آموزش و تقویت عفت و حیا اهتمام ورزند.

وی از معلمان خواست تا در آموزش‌های درسی به مسئله تربیت و ادب در برابر والدین و جامعه نیز بپردازند.

انضباط بازار و مسائل اقتصادی

حجت‌الاسلام نوری بر لزوم ورود اصناف برای نظارت بر بازار و جلوگیری از بی‌نظمی و رهاشدگی در قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در مرحله اول باید اصناف خود نظارت کنند و در صورت لزوم تعزیرات حکومتی وارد عمل شود.

هفته دفاع مقدس و عبرت‌های ملی

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، دستاوردها و برکات دوران دفاع مقدس را یادآور شد و بر نقش مردم و مقاومت در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

امام جمعه بجنورد شکست‌های دشمن و حفظ انقلاب توسط مردم را از نشانه‌های قوت ملی دانست و بر لزوم قدردانی و گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد.

