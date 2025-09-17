کرمانشاه آماده پشتیبانی کامل از برگزاری انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار و با حضور حجتالاسلام احمدی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها برگزار شد.
در این نشست، جلیل بالایی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با خیرمقدم به حاضران گفت: به ظاهر مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است، اما در عمل بار اصلی بر دوش هیئتهای اجرایی قرار دارد. نقش وزارت کشور بیشتر در حوزه پشتیبانی، تأمین تجهیزات، لجستیک و نیروی انسانی است که خوشبختانه استان کرمانشاه در سنوات گذشته این وظیفه را بهخوبی انجام داده است.
وی افزود: هماکنون نیز دفتر فناوری اطلاعات استانداری در حال آمادهسازی زیرساختهاست و در تفاهمی که با شرکت مخابرات ایران صورت گرفته، احتمال بسیار زیاد در تمامی دو هزار شعبه اخذ رأی استان فیبر نوری نصب خواهد شد تا انتخابات با دقت و سرعت بیشتری برگزار شود.
بالایی با بیان اینکه دولت هزینههای کلانی برای برگزاری انتخابات متقبل میشود، تأکید کرد: ما موظفیم در کنار پرهیز از اسراف، شأن و جایگاه هیئتهای اجرایی و نظارت را حفظ کنیم و فرمانداران و بخشداران نیز باید در اجرای مصوبات ستاد انتخابات نهایت همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تیم اجرایی استان از هماکنون در حال برنامهریزی برای استفاده از تجربیات گذشته است تا بتواند رضایتمندی عوامل اجرایی و نظارتی را به بهترین شکل جلب کند. به گفته او، هماهنگی و همراهی هیئت نظارت در استان کرمانشاه همواره در سطح بالایی بوده و این انتخابات نیز با کمترین اختلاف و حاشیه برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به تجربه خود در دورههای پیشین انتخابات شوراها گفت: در دورههای گذشته نیز با همکاری نمایندگان و مسئولان، انتخابات بدون کوچکترین مشکل برگزار شد و انتظار میرود امسال نیز همان تجربه موفق تکرار شود.
بالایی تصریح کرد: فرمانداران، بخشداران و کارشناسان مالی استانداری با تمام توان پشتیبان ستاد انتخابات خواهند بود و تلاش میکنیم انتخاباتی در شأن مردم استان و در تراز ملی برگزار شود.
