به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهدا و تبیین روحیه ظلم‌ستیزی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به نقش رهبری و مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، موجب پیروزی و تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی شد.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: ضعف در برابر دشمنان، آنان را جسورتر می‌کند اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، همواره دشمن را به عقب رانده است.

امام جمعه دانسفهان در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم در محاسبات خود دچار اشتباه شد و تصور نادرستی از توان و اراده ملت ایران داشت اما ایستادگی مردم و هوشیاری نظام اسلامی بار دیگر موجب شکست دشمن و اثبات قدرت ایران شد.

وی با تأکید بر عبرت‌آموزی از تجربه برجام، خواستار هوشیاری و ایستادگی مسئولان در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان شد و افزود: تجربه نشان داده هرگونه عقب‌نشینی، زمینه‌ساز فشار بیشتر است لذا باید با اقتدار و عقلانیت، مسیر عزت ملی را ادامه داد.

حجت‌الاسلام انصاری رامندی همچنین گفت: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل‌های آینده است و امروز نیز باید با همان روحیه جهادی، در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در هیچ زمینه‌ای نفوذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه، در برابر هر توطئه‌ای خواهد ایستاد و همچنان پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگه خواهد داشت.