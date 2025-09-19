  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

دفاع مقدس مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل‌های آینده است

دانسفهان – امام جمعه دانسفهان گفت: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین انصاری رامندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهدا و تبیین روحیه ظلم‌ستیزی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به نقش رهبری و مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، موجب پیروزی و تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی شد.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: ضعف در برابر دشمنان، آنان را جسورتر می‌کند اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، همواره دشمن را به عقب رانده است.

امام جمعه دانسفهان در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم در محاسبات خود دچار اشتباه شد و تصور نادرستی از توان و اراده ملت ایران داشت اما ایستادگی مردم و هوشیاری نظام اسلامی بار دیگر موجب شکست دشمن و اثبات قدرت ایران شد.

وی با تأکید بر عبرت‌آموزی از تجربه برجام، خواستار هوشیاری و ایستادگی مسئولان در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان شد و افزود: تجربه نشان داده هرگونه عقب‌نشینی، زمینه‌ساز فشار بیشتر است لذا باید با اقتدار و عقلانیت، مسیر عزت ملی را ادامه داد.

حجت‌الاسلام انصاری رامندی همچنین گفت: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت نسل‌های آینده است و امروز نیز باید با همان روحیه جهادی، در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در هیچ زمینه‌ای نفوذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه، در برابر هر توطئه‌ای خواهد ایستاد و همچنان پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگه خواهد داشت.

کد خبر 6594449

