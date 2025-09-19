به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وظیفه اجتماعی مسلمانان تأکید کرد: نباید نسبت به همسایگان، جامعه و مسلمانان بی‌تفاوت باشیم.

وی عنوان کرد: اگر کسی دارای صفت زیبای تقوا باشد همه اعمال نیک او مورد قبول الهی قرار خواهد گرفت.

وی با انتقاد از نشست اخیر سران کشورهای اسلامی در دوحه، اظهار کرد: این نشست صرفاً به صدور یک بیانیه ختم شد و فاقد اقدام عملی بود.

امام جمعه ارداق تاکید کرد: اگر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اقدام مؤثر صورت نگیرد این رژیم جسورتر خواهد شد و به تجاوزات خود ادامه خواهد داد.

امام جمعه ارداق با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: ایران نشان داد که در برابر دشمن منتظر اجلاس و هم‌اندیشی نمی‌ماند، بلکه در همان لحظه با سیلی محکم، پاسخ دشمن را می‌دهد و این روحیه انقلابی و قاطع رمز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

وی همچنین با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، باید هوای دانش‌آموزان بی‌بضاعت را بیشتر داشته باشیم.

حجت‌الاسلام قنبری در ادامه خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش، سنگ‌بنای آینده کشور است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای عزت و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.

وی عنوان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی، مانع از تحصیل و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم شود.

امام جمعه ارداق در پایان با اشاره به ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر تحولات منطقه‌ای گفت: دشمنان در کمین‌اند و هرگونه غفلت هزینه‌ساز خواهد بود پس نیاز است مسئولان باید با بصیرت، شجاعت و اقدام به‌موقع، از منافع ملی و عزت ملت ایران دفاع کنند.