۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

امام جمعه ارداق: ایران در برابر دشمنان منتظر بیانیه نمی‌ماند

ارداق – امام جمعه ارداق گفت: ایران در برابر دشمنان منتظر بیانیه نمی‌ماند بلکه با اقتدار هر تجاوزی را پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به وظیفه اجتماعی مسلمانان تأکید کرد: نباید نسبت به همسایگان، جامعه و مسلمانان بی‌تفاوت باشیم.

وی عنوان کرد: اگر کسی دارای صفت زیبای تقوا باشد همه اعمال نیک او مورد قبول الهی قرار خواهد گرفت.

وی با انتقاد از نشست اخیر سران کشورهای اسلامی در دوحه، اظهار کرد: این نشست صرفاً به صدور یک بیانیه ختم شد و فاقد اقدام عملی بود.

امام جمعه ارداق تاکید کرد: اگر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اقدام مؤثر صورت نگیرد این رژیم جسورتر خواهد شد و به تجاوزات خود ادامه خواهد داد.

امام جمعه ارداق با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: ایران نشان داد که در برابر دشمن منتظر اجلاس و هم‌اندیشی نمی‌ماند، بلکه در همان لحظه با سیلی محکم، پاسخ دشمن را می‌دهد و این روحیه انقلابی و قاطع رمز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

وی همچنین با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، باید هوای دانش‌آموزان بی‌بضاعت را بیشتر داشته باشیم.

حجت‌الاسلام قنبری در ادامه خاطرنشان کرد: امروز آموزش و پرورش، سنگ‌بنای آینده کشور است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای عزت و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.

وی عنوان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی، مانع از تحصیل و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم شود.

امام جمعه ارداق در پایان با اشاره به ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر تحولات منطقه‌ای گفت: دشمنان در کمین‌اند و هرگونه غفلت هزینه‌ساز خواهد بود پس نیاز است مسئولان باید با بصیرت، شجاعت و اقدام به‌موقع، از منافع ملی و عزت ملت ایران دفاع کنند.

