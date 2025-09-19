عرضه کتاب ابعاد عدالت اجتماعی در نهج البلاغه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب عدالت اجتماعی در نهج البلاغه (ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی) نوشته علی اصغر احمدی منتشر شده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وارد بازار نشر شد.
عدالت، از کلیدیترین مفاهیم در اندیشه علوی و از پرتکرارترین موضوعات نهجالبلاغه است؛ مفهومی که تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و حتی خانوادگی را در بر میگیرد. امیرمؤمنان علی (ع) که خود مجسّمه عدالت و شهید این راه است، در سخن و سیره خویش عدالت اجتماعی را محور نجات بشریت میداند. کتاب حاضر با بررسی خطبهها، نامهها و کلمات قصار نهجالبلاغه، به واکاوی زمینهها، موانع و دستاوردهای عدالت اجتماعی میپردازد.
نویسنده در کنار بیان آثار و برکات عدالت و پیامدهای بیعدالتی، ابعاد گوناگون آن را در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و حقوقی تحلیل کرده است. از جمله مباحث اصلی کتاب، میتوان به مناسبات قدرت، مدیریت و توزیع سرمایه ملی، جایگاه قانونگذاری و نقش سلامت کارگزاران در تأمین حقوق مردم اشاره کرد. این اثر، تلاشی است برای نشان دادن پیوند میان عدالت اجتماعی و پایداری جامعه بر پایه اندیشههای ناب علوی.
علاقه مندان به تهیه این کتاب میتوانند از طریق لینک https://pajoohaan.ir/document/8426- اقدام نمایند.
