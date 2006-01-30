كارگاههاي تخصصي انديشه شناسي امام علي(ع) به كار خود پايان دادند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" از كرج، معاون فرهنگي اين واحد دانشگاهي در اختتاميه اين مراسم گفت: نهج البلاغه گمشده بشريت معاصر است و به فرموده مقام معظم رهبري ، روزگار روزگار نهج البلاغه است و امروز مي شود از ديدگاه دقيق و نافذ امام علي به واقعيتهاي جهان و جامعه نگاه كرد.

حميد رضا بابايي افزود: بسياري از حقايق را مي توان در نهج البلاغه ديد و شناخت و علاج دردها را در اين كتاب يافت و امروز بيش از هر زمان ديگري به نهج البلاغه محتاجيم. ما بايد توجه بيشتري به اين كتاب سرشار از آموزه هاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي داشته باشيم.

بابايي تصريح كرد :نهج البلاغه، گوهر بي نظير درياي معنويت است كه تحصيل اين گوهر، موجب سعادت دنيا و آخرت است .

وي ادامه داد: نهج البلاغه چراغ پر فروغ هدايت است كه ازافق عقل امام علي (ع) طلوع كرده ودرخشش و نوربخشي آن ابدي است .

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در حاشيه مراسم به "مهر" گفت : كانون نهج البلاغه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم با هدف آشنا كردن دانشجويان با انديشه هاي ناب اميرالمومنين امام علي (ع) در كتاب عظيم نهج البلاغه و همچنين آشنايي با آموزه هاي فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي نهج البلاغه در طول بهار و تابستان سال جاري با تشكيل هسته هاي مطالعاتي دانشجويي ، برخي موضوعات سياسي ، اجتماعي ، علمي ، فرهنگي ، اقتصادي ، و ... را از نهج البلاغه استخراج كرد و طبق برنامه زمانبندي شده توسط اعضاي اين كانون و زير نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم به دانشجويان ارائه داد .

وي اظهار داشت : برگزاري بيست و پنج كارگاه و سمينار تخصصي انديشه شناسي امام علي (ع) در نهج البلاغه زير نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم ، كتابشناسي موضوعي و توصيفي بيش ازيك هزار كتاب و مقاله درباره انديشه و شخصيت امام علي (ع)، انتشار ويژه نامه هاي تخصصي "سحر" و "محراب" ويژه شهادت امام علي (ع) و مسائل ديني از عمده ترين برنامه هاي كانون نهج البلاغه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در سه ماه اخير بوده اند.

بابايي در ادامه به اعلام اين كارگاهها پرداخت و يادآور شد : كارگاههاي انديشه هاي روانشناسانه امام علي (ع) قرآن در نهج البلاغه ، شگفتيها در نهج البلاغه ، ارزشها در نهج البلاغه ، ضد ارزشها در نهج البلاغه ، انسان شناسي در نهج البلاغه ، امام زمان در نهج البلاغه، ايمان و جايگاه آن در نهج البلاغه امام علي (ع) و علم و عالم در نهج البلاغه از جمله كارگاههاي تخصصي انديشه شناسي امام علي (ع) در نهج البلاغه بودند كه در دوشنبه هر هفته در دانشگاه تربيت معلم برگزار شد.

بابايي خاطر نشان كرد : همايشهاي عدالت علوي ، بررسي زندگي سياسي امام علي (ع)، رفتار شناسي امام علي (ع) با مخالفان ، قدر شناسي خداوند از امام علي (ع) ، امام علي در منظر انديشمندان جهان از عمده ترين سمينارهاي كانون نهج البلاغه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم بودند .

وي همچنين ابراز داشت : دراين كارگاههاي دانشجويي بيش از 1000 كتاب و مقاله درباره زندگي ، شخصيت و انديشه هاي فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و .... امام علي (ع) به صورت كتابشناسي توصيفي و موضوعي در اختيار دانشجويان قرار گرفتند.

بابايي گفت : در حوزه بررسي كتاب نيز 10 كارگاه تخصصي نقد و بررسي كتابهاي نوشته شده درباره نهج البلاغه و امام علي (ع) از سوي اين مركز با حضور گسترده دانشجويان برگزار شده اند .

وي در پايان تصريح كرد: كارگاههاي تخصصي انديشه شناسي امام علي (ع) درترم تحصيلي آينده نيز با موضوعات فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و با رويكردي نو و جديد برگزار خواهد شد.