به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، کتاب «اخلاق اجتماعی در نهج‌البلاغه» با اهتمام محسن جوادی و کوشش احمد پاکتچی و مرتضی سلمان‌نژاد به‌تازگی توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب مورد اشاره با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

پیشگفتار این اثر را ایوب دهقان‌کار مدیرعامل پیشین خانه کتاب و ادبیات ایران نوشته که در این‌پیشگفتار گفته است:

«کتاب شریف نهج‌البلاغه علاوه بر عجایب بلاغت و غرایب فصاحت و لطایف اسرار الهی متضمن اشارات دقیق و پر نکته به مباحث توحید و زهد و عدالت و انصاف و عقل‌ورزی و بردباری است. عمق معارف و نیز سبک بیان امام علی(ع) در نهج‌البلاغه به حدی جذاب است که اگر آدمی بر ساحل آن دریا نشیند هرگز از تماشای آن سیر نمی‌شود. تحقیق در این کلام متعالی البته اختصاص به عالمان مسلمان ندارد و هر کس با آن آشنایی می‌یابد دل به آن می‌بندد و می‌کوشد تا پاسخ پرسش‌هایش را در آن بجوید. در دنیای امروز بشر بیش از هر عصر دیگری نیازمند بهره‌مندی از سرچشمه‌های حقیقت است.»

همچنین احمد پاکتچی در مقدمه این کتاب نوشته است:

«قهرمانان اخلاق به مثابه صورت آرمانی از انسان، همواره می‌توانند الهام‌بخش جامعه باشند، مانند تصویری که امام علی(ع) به مثابه قهرمان جوانمردی در جامعه ایران و دیگر جوامع در طی قرن‌های متمادی یافته است؛ اما تامل دقیق در بیانات منقول از آن حضرت، به وضوح نشان می‌دهد که وجهه همت و برنامه اصلی وی، در امتداد قرآن و سنت نبوی، همان شکل دادن به قواعدی برای تعامل هم‌افزا میان مردم و نهادینه‌سازی سودرسانی متقابل بوده است. این تصویر روی دیگری از چهره امام علی(ع) مولای متقیان است که در جای جای نهج‌البلاغه و بیانات دیگر منقول از آن حضرت بازتاب یافته است...»

مطالب کتاب «اخلاق اجتماعی در نهج‌البلاغه» در ۳ فصل «رویکرد اخلاقی به انسان»، «فضیلت‌های اخلاقی» و «اصول تعامل اجتماعی» گردآوری شده است. در فصل اول، مقاله‌های «خردورزی در حیات اجتماعی در نهج‌البلاغه» نوشته محمد مهدی حاجیلوئی محب، «ابعاد اجتماعی سعادت در اندیشه امیرالمومنین علی (ع)» نوشته محسن جوادی، «کرامت انسانی، خشونت و اخلاق در اندیشه سیاسی امام علی (ع)» نوشته علی اکبر علیخانی، «مروری بر ابعاد نوع دوستی در نهج‌البلاغه» نوشته یحیی میرحسینی و زهرا هاشمی و «ارکان ایده فتوت» نوشته امیر دیوانی آمده است.

همچنین مقاله‌های «روش‌های گسترش خیرخواهی در جامعه اسلامی در سیره علوی با تاکید بر نهج‌البلاغه» نوشته ابوالفضل فتحی، «تحلیل ابعاد فضیلت بخشش در نهج‌البلاغه» نوشته مسلم محمدی، «اصل انصاف؛ بنیان شهودی نظام اخلاق اجتماعی در نهج‌البلاغه» نوشته احمد کریمی، «اخلاق امانت‌داری و وفای به عهد در نهج‌البلاغه» نوشته احمد کریمی و مهرناز باشی‌زاده مقدم... نیز از جمله مقالات منتشر شده در فصل دوم این کتاب هستند.

در فصل سوم، «اصول تعامل اجتماعی» نیز مقاله‌های «اعتماد اجتماعی در نهج‌البلاغه» نوشته احمد پاکتچی، «دوستی در نهج‌البلاغه» نوشته قاسم درزی، «زیست صادقانه با تکیه بر آموزه‌های نهج‌البلاغه» نوشته حامد پور رستمی، «راهبردهای همبستگی اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)» نوشته مرضیه محصص و «ابعاد تقوای اجتماعی در نهج‌البلاغه» نوشته عبدالهادی فقهی‌زاده و حسام امامی دانالو پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

این‌کتاب با قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است.