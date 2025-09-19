دفاع مقدس یادآور ایثار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین ظاهری در خطبههای نماز جمعه این هفته آبسرد با اشاره به آیه ۱۸۹ سوره بقره بیان کرد: تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید. خوشا به سعادت کسانی که در تمام لحظات زندگی خود، رعایت تقوا را سرلوحه امور قرار میدهند.
وی در ادامه، به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به قهرمانان تیم ملی کشتی اشاره و اظهار داشت: این پیام نباید یک پیام عادی تلقی شود، بلکه اقدامی راهبردی برای تقویت انگیزه ملی و خودباوری در جامعه به ویژه در نسل جوان است و ما نیز باید همراستا با رهنمودهای مقام معظم رهبری در ایجاد امید و انگیزه در جامعه تلاش کنیم.
امام جمعه آبسرد همچنین هفته پیشرو را به نام «هفته دفاع مقدس» نامگذاری شده دانست و گفت: دفاع ۸ ساله ملت ایران، در برابر دشمنی که نه تنها صدام بلکه ۸۰ کشور جهان از او حمایت میکردند، نمونهای از ایثار و مقاومت است. رزمندگان اسلام با وفاداری به فرمان رهبری، نگذاشتند حتی وجبی از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.
وی با اشاره به تلاشهای رسانههای مغرض برای تحریف دفاع مقدس تاکید کرد: برخی رسانهها با نمایش نمونههای معدود پشیمان از جنگ، قصد دارند در حقانیت جبهه دفاعکننده تشکیک ایجاد کنند، در حالی که ما در مقام دفاع بودیم و نه تجاوز، و پیروزیهای ما محصول تدبیر و ایمان رزمندگان بود.
ظاهری در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانشآموزان گفت: آغاز مدارس فرصتی برای خودسازی است و از مدیران و معلمان عزیز میخواهم مدارس را محلی برای رشد و تعالی خود و دانشآموزان بدانند.
