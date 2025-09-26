امام جمعه آبسرد: تقوا کلید گشایش برکات الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین ظاهری، در خطبههای این هفته نماز جمعه آبسرد با اشاره به آیه ۹۶ سوره اعراف اظهار داشت: اگر انسان ایمان داشته باشد که خداوند روزیدهنده است، باید در مسیر کسب روزی به دنبال رضایت او باشد و این رضایت جز با تقوا حاصل نمیشود. بسیاری از مشکلات و گرفتاریهایی که برکت را از زندگی دور میکند، نتیجه بیتقواییهاست.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شهدای هشت سال دفاع مقدس، آتشنشانان شهید و مجاهدان حزبالله لبنان را یاد کرد و گفت: شهید سید حسن نصرالله و یاران او با ایستادگی در جبهه حق، میراثی گرانبها به نام «مقاومت» برای امت اسلامی به جا گذاشتند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، این شخصیت بزرگ یک مکتب بود و دشمنان هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود.
خطیب جمعه آبسرد با بیان اینکه مشکل اصلی استکبار با ایران و حزبالله، ایستادگی در برابر زورگوییهای آنان است، افزود: مذاکره در قاموس استکبار به معنای تحمیل و دیکته کردن خواستههای خود است. تاریخ نشان میدهد هر جا سخن از مذاکره بوده، فشارها بر ملتها بیشتر شده است؛ همانگونه که در ماجرای برجام تجربه شد.
ظاهری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود راهبردهایی حکیمانه، عزتمندانه و سرشار از مصلحت را برای ملت ترسیم کردند که باید سرلوحه عمل گروهها و جریانها قرار گیرد. برخی به جای تبیین این فرمایشات، به تفسیر نابجا و منفعتطلبانه روی آوردهاند که این همان افتادن در دام دشمن است.
امام جمعه آبسرد تصریح کرد: امروز باید با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، همه با صدایی واحد در مسیر تحقق «ایران قوی» حرکت کنیم. در همین راستا از رئیسجمهور محترم نیز که در سخنرانی سازمان ملل همسو با مواضع رهبر معظم انقلاب سخنان ارزشمندی را بیان کردند، قدردانی میکنیم.
