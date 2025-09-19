به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر دلگان گفت: هفته دفاع مقدس فقط یک یادبود تاریخی نیست، بلکه نماد هویتی و سرمایه معنوی برای جامعه ماست.

امام جمعه دلگان افزود: دفاع مقدس از چند منظر قابل تحلیل است: ۱- از منظر ملی و میهنی و ۲- دفاع مقدس تجلی وحدت کلمه و همبستگی بی‌نظیر همه اقوام، ادیان و گروه‌های اجتماعی ایران بود. این وحدت که در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور شکل گرفت، به عنوان یک الگوی ماندگار برای عبور از بحران‌های ملی عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دوران دفاع مقدس هشت‌ساله نشان داد که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط قادر به خوداتکایی و مقاومت است و اوج این مقاومت در دفاع مقدس دوازده روزه (اشاره به عملیات اخیر) نشان داده شد.

حجت الاسلام بامری تاکید کرد: هفته دفاع مقدس و گرامی‌داشت آن، فرصتی برای تأمل در گذشته و استخراج درس‌های بزرگ برای حال و آینده است.

امام جمعه دلگان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری برای کشتی گیران آزادکار گفت: کلیدی‌ترین بخش پیام این جمله است: آمیزه قدرت و معنویت آفریننده ارزش‌های والاست.

قدرت: نماد توانمندی جسمانی، مهارت فنی، اراده قهرمانی و اقتدار در میدان رقابت.

معنویت: نماد پایبندی به اخلاق، توکل بر خدا، فروتنی و حرکت در چارچوب ارزش‌های دینی و ملی است.

وی افزود: تلفیق این دو عامل، تنها یک پیروزی ورزشی خلق نمی‌کند، بلکه یک ارزش والا و الگو برای جامعه پدید می‌آورد.

حجت الاسلام بامری اذعان داشت: این پیام در شرایط پساجنگ دوازده روزه، تنها یک تبریک نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای تقویت انگیزه ملی و خودباوری جامعه به‌ویژه برای نسل جوان است. رهبری با این پیام در پی ترویج الگویی هستند که جوانان ایرانی می‌توانند با آن در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشند.

وی با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید گفت: نواختن زنگ مدارس فقط شروع یک دوره آموزشی جدید نیست، بلکه طلوعی نمادین است که قلب جامعه را برای فردایی روشن‌تر به تپش می‌اندازد.

حجت الاسلام بامری اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی نقطه شروعی برای ساختن نسلی است که می‌اندیشد، نقد می‌کند و می‌آفریند.

وی افزود: این آغاز فقط برای دانش‌آموزان نیست؛ اولیا با حمایت عاطفی و فراهم کردن محیطی آرام، و معلمان با ایثار، عشق و دانش خود، نقش راهنمایان این سفر بزرگ هستند.

امام جمعه دلگان بیان کرد: سرمایه‌گذاری برای آموزش، سرمایه‌گذاری برای باارزش‌ترین دارایی‌های یک ملت، یعنی فرزندان آن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آغاز سال جدید نماد امید، تحول و حرکت رو به جلو است. این رویداد پیام می‌دهد که با وجود تمام چالش‌ها، آینده از آن کسانی است که امروز برای آن تلاش می‌کنند.