وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رهبر انصارالله را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از ضربه های متوالی و کاری نیروهای مسلح یمن به خشم آمده است به تهدید انصارالله یمن پرداخت.

وی در تهدیدی از روی استیصال در برابر یمنی ها، رهبر انصارالله یمن را به ترور تهدید کرد.

این تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه رهبر انصارالله یمن در حالی است که نیروهای مسلح یمن با اعمال محاصره دریایی بر رژیم صهیونیستی، ضربه اقتصادی به رژیم صهیونیستی زده اند.

همچنین حملات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح یمن سبب فرار شهرک نشینان به پناهگاه و تعطیلی فرودگاههای بن گوریون و رامون در اراضی اشغالی شده است.

این در حالی است که آمریکا در برابر یمنی ها کار از پیش نبرد و رژیم صهیونیستی هم تلاش می کند که با حملات به غیرنظامیان در یمن، دستاوردهای خیالی برای خود به ارمغان بیاورد؛ اما یمنی ها اعلام کرده اند که دست از حمایت غزه نخواهند کشید.