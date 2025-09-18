لحظه برخورد پهپاد یمنی به هتلی در ایلات اشغالی + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری فیلمی از لحظه برخورد یک فروند پهپاد یمنی به هتلی در ایلات اشغالی منتشر کردند. برخورد این پهپاد موجب آتش‌سوزی در محوطه این هتل شد.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن ساعتی قبل در بیانیه‌ای گفت: با استفاده از موشک بالستیک فراصوت «فلسطین ۲» یک هدف نظامی حساس دشمن در یافای اشغالی را در هم کوبیدیم.

وی افزود: این عملیات منحصر به فرد با موفقیت اهداف خود را محقق کرد و موجب فرار فرار شهرک‌نشینان صهیونیست به پناهگاه‌ها و بسته شدن حریم هوایی بر فراز فلسطین اشغالی شد.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش یمن نیز دو عملیات جداگانه علیه اشغالگران صهیونیست انجام داد که در اولین عملیات اهداف مختلفی در منطقه اشغالی ام الرشرش را با سه پهپاد هدف قرار داد. در دومین عملیات نیز هدفی حساس در منطقه «بئر سبع» را هدف حمله پهپادی قرار داد.