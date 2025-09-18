ارتش یمن: با موشک فراصوت به اهداف نظامی حساس اسرائیل حمله کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن گفت: با استفاده از موشک بالستیک فراصوت «فلسطین ۲» یک هدف نظامی حساس دشمن در یافای اشغالی را در هم کوبیدیم.

وی افزود: این عملیات منحصر به فرد با موفقیت اهداف خود را محقق کرد و موجب فرار فرار شهرک‌نشینان صهیونیست به پناهگاه‌ها و بسته شدن حریم هوایی بر فراز فلسطین اشغالی شد.



سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش یمن نیز دو عملیات جداگانه علیه اشغالگران صهیونیست انجام داد که در اولین عملیات اهداف مختلفی در منطقه اشغالی ام الرشرش را با سه پهپاد هدف قرار داد. در دومین عملیات نیز هدفی حساس در منطقه «بئر سبع» را هدف حمله پهپادی قرار داد.

سرتیپ سریع تصریح کرد که منطقه اشغالی ام الرشراش به خواست خداوند به طور مداوم در دایره هدف‌گیری عملیات نظامی ارتش و نیروهای مسلح باقی خواهد ماند.

وی تاکید کرد: واقعیت‌ها و تحولات ثابت کرده است که دشمن خطری است که منطقه، کشورها و ملت‌های آن را تهدید می‌کند و خطر آن محدود به جغرافیای فلسطین اشغالی نیست.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: یمن آزاد و مستقل، به یاری خدا، در توسعه توانایی‌های نظامی خود پیشرفت خواهد کرد و موقعیت خود را در این نبرد تقویت خواهد کرد. یمن به یاری خدا، عملیات خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را تا توقف تجاوز به غزه و لغو محاصره ادامه خواهد داد.