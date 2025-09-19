  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

جشن ۸۰ سالگی استقلال به زمان دیگری موکول شد

با اعلام باشگاه استقلال زمان جشن ۸۰ سالگی تاسیس این باشگاه به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با توجه به در پیش بودن هشتادمین سالروز تأسیس باشگاه پرافتخار استقلال ایران، هماهنگی‌های لازم از سوی روابط‌عمومی باشگاه برای دعوت از اهالی محترم رسانه در کنار سایر میهمانان دیگر شامل پیشکسوتان محترم، بازیکنان همه تیم‌ها و …..برای شرکت در گردهمایی بزرگی به همین عنوان، پیش از برگزاری دیدار با الوصل امارات صورت گرفت.

از آنجا که در جریان این دیدار، شاهد رقم خوردن نتیجه‌ای تاسف برانگیز و دون شأن نام و اعتبار باشگاه بزرگ استقلال بودیم، بدیهی است که این آئین گردهمایی، طبیعتاً لغو و به زمان مناسبی در آینده موکول می‌شود.

لذا با احترام، ضمن ابراز تأسف در خصوص نتیجه حاصل شده در دیدار پنجشنبه شب در راستای تنویر افکار هواداران محترم باشگاه بزرگ استقلال و اصحاب محترم رسانه مجدداً و به قید تاکید به اطلاع می‌رساند که مقدمات و تمهیدات دعوت از همراهان رسانه‌ای و خبری برای حضور در جشن گرامیداشت هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه، پیش از برگزاری دیدار مذکور صورت گرفته و ناگفته پیداست که با توجه به رخدادهای پیرامون این دیدار، این مراسم به زمان مناسبی در آینده موکول خواهد شد.

