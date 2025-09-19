ایجاد محیطی امن و شاد برای کودکان تحت پوشش بهزیستی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر جمعه در بازدید از مرکز نگهداری کودکان بهزیستی بوشهر در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با قدردانی از مدیر و کارکنان این مرکز، تأکید کرد: چنین دیدارهایی نقش مهمی در تقویت روحیه کودکان و احساس تعلق آن‌ها به جامعه ایفا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اظهار کرد: این نوع تعاملات، فراتر از یک بازدید ساده، پلی برای ارتباط عاطفی و پایدار با کودکان آسیب‌دیده است.

وی گفت: این رویداد، نمونه‌ای موفق از تعهد مدیران و نهادهای حمایتی به ایجاد محیطی امن و شاد برای کودکان بهزیستی بود و امید است الگویی برای برنامه‌های مشابه در آینده باشد.

در این دیدار که با هدف ایجاد فضایی شاد و انگیزشی برای کودکان برگزار شد، با فعالیت‌های گروهی و تعاملی همراه بود.