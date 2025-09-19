تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی تئاتر مرصاد تا ۱۵ مهرماه

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد، اظهار کرد: دبیرخانه این جشنواره با بررسی شرایط و به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای گروه‌های نمایشی، تصمیم گرفت مهلت ارسال آثار را تا پانزدهم مهرماه تمدید کند.

وی با بیان اینکه فراخوان رسمی جشنواره در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال منتشر شده است، افزود: تمدید زمان ارسال آثار به گروه‌های نمایشی این امکان را می‌دهد که با فراغ بال بیشتری نسبت به آماده‌سازی و ارائه آثار خود اقدام کنند و تولیدات باکیفیت‌تری را به دبیرخانه ارائه دهند.

تیموری تصریح کرد: اختتامیه جشنواره ملی تئاتر مرصاد طبق برنامه‌ریزی‌ها در مهرماه برگزار خواهد شد و شهرستان اسلام‌آبادغرب به عنوان میزبان این دوره انتخاب شده است. به گفته وی، این شهرستان به دلیل نقش تاریخی و حماسی در عملیات مرصاد، نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات منافقین است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر مرصاد تلاشی برای حفظ و انتقال فرهنگ ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس به نسل‌های آینده است و با زبان هنر، روایتگر فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و رشادت‌های مردم ایران خواهد بود.

وی افزود: این جشنواره نه تنها نقش استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس را بازتاب می‌دهد بلکه یادآور جنایات گروهک منافقین است؛ جریانی که با خشونتی بی‌سابقه بیش از ۱۷ هزار نفر از زنان، مردان، کودکان و جوانان ایران را به شهادت رساند و همکاری مستقیم و مستمر با دشمنان ایران داشت.

تیموری تأکید کرد: برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد فرصتی است تا بار دیگر از دریچه هنر، مظلومیت مردم ایران و مقاومت ملت در برابر جریان نفاق و دشمنی بازگو شود و هنرمندان بتوانند با آثار خود نقشی مؤثر در ثبت و انتقال این بخش از تاریخ ایفا کنند.