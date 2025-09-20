تصویب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای اکوسیستم فناوری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، در نشست با مدیران صنایع استان کرمان با موضوع نقش‌آفرینی صنایع بزرگ استان در توسعه اکوسیستم فناوری گفت: زیست بوم استان کرمان در شأن صنعت و نیروی انسانی آن نیست و ما علاقمندیم که اول صنایع کرمان به زیست بوم استاندارد برسند و بعد در جاهای دیگر هزینه کنند.

وی افزود: می‌خواهیم اعتبار مالیاتی برای زیست بوم پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های صنعتی و پزشکی استان کرمان مصوبه بگیریم.

افشین، افزود: با وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی توافق داریم و هیچ مشکلی نیست و تضمین آن را هم معاونت علمی انجام می‌دهد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: مجموع اعتبار مالیاتی از این طریق انجام می‌دهیم، یک درصد مالیات کشور هم نمی‌شود. ضمن اینکه مشخص می‌شود این مالیات در کجا هزینه شود که ارزش بیشتری داشته باشد و محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات شرکت‌های صنعتی و معدنی از الان مشخص می‌شود.

استاندار کرمان با اشاره به اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی از سوی شرکت مس در کرمان گفت: انتظار می‌رود به همین میزان از سوی شرکت‌های گل‌گهر، گهرزمین و خودروسازها اعتبار گذاشته شود.

محمد علی طالبی، افزود: بزرگترین و زیباترین زیست بوم فناوری و نوآوری کشور با مشارکت مجموعه‌های صنعتی استان ایجاد و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ارتقا می‌یابند.

استاندار کرمان، از صنایع و معادن این استان خواست تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخل استان کرمان بهره ببرند و خدمات خود را از این شرکت‌ها دریافت کنند.

طالبی تصریح کرد: دانشگاه‌ها، مراکز علمی تحقیقاتی، پارک‌های علمی و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان از تعاملات با مجموعه‌های صنعتی و معدنی نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.