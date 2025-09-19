به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور (جام خلیج فارس) و در فصل بیست و پنجم، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر امروز در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران میزبان تیم گل‌گهر سیرجان بود. این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر تیم میهمان به پایان رسید.

گل‌گهر که نیمه نخست را با گل دقیقه ۲۶ مهدی تیک‌دری از روی نقطه پنالتی با برتری به پایان رسانده بود، در نیمه دوم نیز با وجود حملات گسترده تیم میزبان، توانست در لحظات پایانی گل دوم را وارد دروازه ملوان کند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود سازد.

ملوانان نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و بارها از جناحین به دروازه گل‌گهر نزدیک شدند. در دقیقه ۴۹، برخوردی مشکوک در محوطه جریمه حریف رخ داد که داور مسابقه آن را پنالتی تشخیص نداد و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۶۵ برخورد ابوذر صفرزاده بازیکن ملوان با بازیکن گل‌گهر موجب توقف چند دقیقه‌ای بازی شد. پنج دقیقه بعد نیز سیاوش یزدانی از تیم میهمان با دریافت کارت زرد، یک ضربه ایستگاهی خطرناک به ملوانان تقدیم کرد که ضربه عیسی آل‌کثیر با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۲ یک صحنه مشکوک دیگر در محوطه جریمه گل‌گهر رخ داد که داور با کمک VAR آن را بررسی کرد اما تصمیم به ادامه بازی گرفت.

فشار حملات ملوانان در ادامه نیز ادامه داشت و در دقیقه ۸۰ دروازه‌بان گل‌گهر یک موقعیت جدی را مهار کرد. تلاش مهاجمان ملوان از جمله توربایی و آل‌کثیر نیز در دقایق پایانی ثمری نداشت.

در حالی که داور برای نیمه دوم ۸ دقیقه وقت اضافه اعلام کرده بود، گل‌گهر در آخرین دقیقه بازی توسط رضا اسدی به گل دوم دست یافت تا عملاً شانس بازگشت را از ملوان بگیرد و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شود.

تیم گل‌گهر سیرجان با این پیروزی ارزشمند، با صعود به رده دوم جدول لیگ برتر رسید و ملوان بندرانزلی با دو پله سقوط، در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت.

از نکات جالب توجه این دیدار حضور هواداران پرشور ملوان بود که یکی از آنان بنری با مضمون «تالاب انزلی، آشیانه قوهای سپید را حمایت کنید» در دست داشت.

بر اساس برنامه سازمان لیگ تیم ملوان بندرانزلی در هفته پنجم روز پنج‌شنبه سوم مهرماه در یک دیدار خارج از خانه به مصاف پرسپولیس تهران می‌رود.

گل‌گهر سیرجان نیز روز جمعه چهارم مهرماه میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود