به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم مسابقه تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان عصر جمعه با هیجان بالایی آغاز شد. این دیدار از همان ابتدا با فشار ملوان برای کسب سه امتیاز و صعود به رده دوم جدول همراه بود.

در دقیقه ۵۰، کاپیتان استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد و بازیکنان ملوان توپ را به بیرون فرستادند تا بازی متوقف شود. در ادامه، فشار تیم میزبان لحظه به لحظه افزایش یافت و در دقیقه ۵۸، رمضانی با تکل خطرناک یک بازیکن حریف را متوقف کرد و کارت زرد دریافت کرد.

ملوان در دقیقه ۶۰ از یک کرنر برای ایجاد موقعیت خطرناک استفاده کرد، اما دروازه‌بان استقلال توپ را مهار کرد. در دقیقه ۶۴، عارف رستمی از زمین خارج شد و در دقیقه ۶۶، یک موقعیت طلایی توسط ابوذر صفرزاده از دست رفت.

در دقیقه ۶۸، مربی ملوان ابوذر صفرزاده را تعویض کرد و موقری وارد زمین شد. دقیقه ۷۰، استقلال خوزستان با یک پرتاب بلند تهدیدی روی دروازه ملوان ایجاد کرد، اما بازیکنان میزبان با تمرکز مانع گلزنی شدند.

گل اول ملوان با ضربه سر امیر رضا افسرده دقیقه ۲۳ زده شد و گل دوم نیز توسط امیر سواعد در دقیقه ۸۴ وارد دروازه حریف شد تا اختلاف به دو گل برسد. دروازه ملوان توسط امیرمحمد پورشیجانی در دقیقه ۸۷ بر اثر اشتباه مدافعان باز شد و نتیجه ۲ بر ۱ به سود میزبان تثبیت شد.

با این پیروزی، ملوان بندرانزلی با ۱۲ امتیاز و تنها پس از هفت بازی، به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد.