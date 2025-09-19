به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، در گفتگویی با اشاره به رأیگیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت: این اقدام بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام صورت گرفت، اما از اجماع لازم برخوردار نبود. در این رأیگیری، چهار کشور رأی مثبت، دو کشور ممتنع و نه کشور رأی منفی دادند.
غریبآبادی تأکید کرد: سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا هیچگاه به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند نبودهاند و از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، هیچیک از تعهدات خود را اجرا نکردهاند.
وی افزود: این کشورها اکنون ادعا میکنند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و با این بهانه، فرایند غیرقانونی اسنپبک را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از این اقدام، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی همواره چهرهای منطقی و معقول از خود نشان داده و با حفظ عزت و اقتدار، مسیر دیپلماسی را دنبال کرده است.
غریبآبادی به تفاهم اخیر ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره و پیشنهاد معقول ارائهشده توسط وزیر امور خارجه ایران به این سه کشور اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد که حتی رئیسجمهور فرانسه آن را معقول خواند، میتوانست مسائل مربوط به اسنپبک را حلوفصل کند، اما کشورهای اروپایی آن را با بهانههای واهی رد کردند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: ادعای این کشورها مبنی بر عدم اختیار کامل وزیر امور خارجه ایران، بهانهای بیاساس است و سخنان وزیر امور خارجه با پشتوانه نظام مطرح میشود.
وی تأکید کرد: این اقدام اروپا نهتنها دیپلماسی را تضعیف میکند، بلکه نشاندهنده دنبالهروی این کشورها از سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، از جامعه بینالمللی خواست تا با رد این حرکت، از مشروعیتبخشی به آن خودداری کنند.
تحریمهای شورای امنیت جدی اما بیشتر عملیات روانی است
معاون وزیر امور خارجه، درباره اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای تکمیل فرایند اسنپبک و بازگرداندن تحریمهای خاتمهیافته شورای امنیت اظهار داشت که در صورت عدم وقوع رویداد دیپلماتیک جدید طی شش یا هفت روز آینده، این تحریمها از یک هفته دیگر فعال خواهند شد.
وی با بیان اینکه تحریمهای شورای امنیت را نباید نادیده گرفت، تأکید کرد: این تحریمها قابل قیاس با تحریمهای یکجانبهای که ایران در طول تاریخ با آن مواجه بوده، نیستند. ایران شدیدترین و ظالمانهترین تحریمهای یکجانبه را تجربه کرده است.
غریبآبادی افزود: تحریمهای شورای امنیت چیزی به نظام تحریمی کنونی ایران اضافه نمیکنند، اما باید بسیار مراقب باشیم که در دام عملیات روانی طراحیشده توسط کشورهای غربی و آمریکا گرفتار نشویم.
معاون وزیر امور خارجه از دستگاههای رسانهای و تبلیغاتی کشور خواست با روشنگری لازم، مانع از انتقال فشارهای روانی این تحریمها به داخل کشور شوند.
وی خاطرنشان کرد: تحریمهای یکجانبه همچنان به قوت خود باقی هستند، اما تحریمهای شورای امنیت بیشتر جنبه عملیات روانی دارند و دستگاههای ذیربط باید با هوشیاری کامل با این موضوع برخورد کنند.
غریبآبادی همچنین از کارشناسان اقتصادی خواست تا با تحلیل دقیق، ابعاد این تحریمها را برای افکار عمومی تبیین کنند تا از تأثیرات روانی آن کاسته شود.
بازگشت تحریمهای شورای امنیت تفاهم ایران و آژانس در قاهره را متوقف میکند
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه، اعلام کرد: در صورت فعال شدن تحریمهای خاتمهیافته شورای امنیت تا پایان روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (یک هفته دیگر)، تفاهم منعقدشده بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره بهطور کامل متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به رأیگیری اخیر در شورای امنیت که به تصویب قطعنامه پیشنهادی منجر نشد، تأکید کرد: تا یک هفته دیگر فرصت برای جلوگیری از بازگشت تحریمها وجود دارد. اگر اقدام دیپلماتیک خاصی رخ ندهد و تحریمها بازگردند، توقف اجرای تفاهم با آژانس کاملاً منطقی و بدیهی است.
غریبآبادی افزود: وزیر امور خارجه ایران، پس از امضای تفاهم در قاهره، بهصراحت اعلام کرده بود که هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگشت تحریمهای شورای امنیت یا اجرای اسنپبک، این تفاهم را خاتمهیافته تلقی خواهد کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات بعدی ایران در پاسخ به این تحولات در سطح سیاستگذاریهای کلان در حال بررسی است و در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
غریبآبادی تأکید کرد: ایران با هوشیاری کامل در برابر اقدامات خصمانه عمل خواهد کرد و پاسخهای متناسب را در دستور کار دارد.
