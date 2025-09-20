ملت ایران همیشه از تهدیدها فرصت ساخته است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی صبح شنبه در جمع کارکنان پایگاه هفتم هوانیروز شهید امینی آبیک با اشاره به تحولات اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: دیروز شاهد تداوم نامردیها در شورای امنیت بودیم و به جز کشورهای چین، روسیه، الجزایر و پاکستان، سایر کشورهایی که ملیجکهای دستآموز آمریکا و اسرائیل هستند رأی به تداوم تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران دادند و خواستار ادامه فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی شدند.
محمدبیگی با تأکید بر بیاثر بودن این تحریمها گفت: با وجود سربازان جانبرکف ارتش، بسیج، سپاه، نیروهای دفاعی، نظامی، انتظامی و مردم جانبرتر، دشمنان هیچ کاری از پیش نخواهند برد.
وی عنون کرد: فرآیند اسنپبک چیزی جز یک اسلحه توخالی نیست و سالها است که ما را تحریم کردهاند و اکنون نیز شدیدترین تحریمهای اقتصادی را اعمال کردهاند اما نتیجهای جز خوداتکایی بیشتر برای ما نداشته است.
وی با یادآوری فرمایشات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: ملت ما همیشه از تهدیدها فرصت ساخته و اجماع جبهه جهانی علیه کفر و استکبار را محکمتر میکنیم و این دشمنان راهی از پیش نخواهند برد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه خود در قبال نیروهای مسلح گفت: اگر بنده به عنوان خادم ملت محکم صحبت میکنم، به خاطر استحکام، انتظام، ایثارگری و جانفشانی شما عزیزان است که پای آرمانهای انقلاب ایستادهاید. ما نیز وظیفه پشتیبانی داریم و در مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را برای ارتقای بودجه دفاعی کشور به کار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: ساماندهی و آمادگی نیروهای نظامی، انتظامی و مسلح از جایگاه بودجه، اعتلا و کارکرد این نیروها باید ارتقا یابد.
محمدبیگی تصریح کرد: مزایایی که حق این عزیزان بوده و متأسفانه مورد اجحاف قرار گرفته باید احیا شود و این کمترین کاری است که مجلس میتواند انجام دهد و ما شرمنده شما هستیم.
در پایان، محمدبیگی با اشاره به حضور خود در مراسم تقدیر از زحمات نیروهای مسلح در دفاع مقدس، گفت: وظیفه بود که در روز دوازده دوازده خدمت برسیم و از طرف مردم عزیز بیاررودی، بهویژه شهرستانهای آبیک، البرز و قویویژه، از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر کنیم. آرزوی طول عمر با عزت برای شما در خدمت به نظام و انقلاب و همچنین آرزوی ظهور حضرت حجت (عج) را دارم.
نظر شما