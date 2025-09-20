به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، روسیه بارها بر غیرقانونی بودن اقدامات کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای ظالمانه علیه ایران در چارچوب ادعایی شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: طرف روسی بارها به ماهیت تحریکآمیز و غیرقانونی اقدامات کشورهای اروپایی شرکتکننده در برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت سازمان ملل که تحت نفوذ آنهاست، اشاره کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که این رأی، غیرقانونی بودن تلاشها برای «اسنپ بک» و رد مسیر سیاسی با هدف اعمال فشار بر ایران را تأیید میکند.
وزارت امور خارجه روسیه در پایان تصریح کرد: مسکو بر لزوم ادامه گفتگوهای سازنده با ایران تأکید میکند و بر احترام به هنجارهای بینالمللی و تعهدات قانونی در روابط با جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد.
گفتنی است که روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامهای برای لغو دائمی تحریمهای ایران را به رأی گذاشت، اما این پیش نویس نتوانست حمایت لازم را کسب کند.
روسیه، چین، پاکستان و الجزایر از جمله کشورهایی بودند که به این پیشنویس رأی مثبت دادند.
این جلسه پس از آن برگزار شد که ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۸ آگوست (۶ شهریور) روندی ۳۰ روزه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد آغاز کردند.
تروئیکای اروپایی مدعی شدند که تهران به تعهدات توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای منعقد شده بود؛ پایبند نبوده است. ادعایی که همواره مقامات ایرانی آن را رد کردهاند.
