به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی ویزه خبری اظهار داشت: در صورت بازگشت شش تحریم خاتمه‌یافته شورای امنیت، این تحریم‌ها صرفاً به حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران محدود می‌شوند و هیچ تأثیری بر تجارت، فروش نفت، مراودات بانکی یا تأمین کالاهای اساسی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه این تحریم‌ها با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قابل مقایسه نیستند، افزود: مردم می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده متوجه شوند که محتوای این تحریم‌ها چیست. این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با حوزه‌های تجارت، فروش نفت یا کالاهای اساسی ندارند.

پورابراهیمی تأکید کرد: اگرچه فضای روانی ناشی از این تحریم‌ها ممکن است بر برخی کشورها اثر بگذارد، اما تأثیر واقعی آن‌ها محدود است.

پورابراهیمی همچنین به دستاوردهای اخیر ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: در این اجلاس تصمیمات مهمی گرفته شد، از جمله تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورهای عضو. این اقدام ظرفیت بزرگی برای ایران ایجاد کرده است.

وی افزود که تعریف پول مشترک در میان کشورهای عضو شانگهای و بریکس، که مورد انتقاد رئیس‌جمهور آمریکا نیز قرار گرفته، می‌تواند سلطه دلار بر تجارت جهانی را تضعیف کند و به ایران امکان دهد تا بخش زیادی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا را مدیریت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازوکار تحریم‌های آمریکا با سازوکار تحریم‌های سازمان ملل متفاوت است و ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس می‌تواند اثرات این تحریم‌ها را به حداقل برساند.