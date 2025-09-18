قاسم حدادی فر: نقاط ضعف ذوب آهن را پوشش دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فر عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان با ابراز خرسندی از حضور تیم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر گفت: فوتبال شیراز و تیم فجر به فوتبال ایران خدمات زیادی و فوتبالیست‌های بزرگی تقدیم کرده و حق بزرگی به فوتبال ایران دارد.

وی با اشاره به وضعیت تیم ذوب آهن اصفهان ادامه داد: تلاش کردیم نقاط ضعف تیم را پوشش داده و امیدواریم عملکرد بهتری نسبت به بازی قبل داشته باشیم.

سرمربی ذوب آهن اصفهان در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد این تیم در بخش دفاعی گفت: تیم ما تیمی جوان هست و فوتبال هم بازی لحظه‌ها است و ما باید از تمامی لحظه‌های بازی استفاده و اشتباهات بازی قبل را جبران کنیم.