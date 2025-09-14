خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه جوان دلویی: اگر تا دهه قبل روزهای آخر شهریور فقط مغازه چند نوشت افزار قدیمی و کهنه کار بجنوردی پر رفت و آمد می‌شد اکنون از روزهای آغازین شهریور هر گوشه شهر را بگردید، بساط فروش دفتر و مداد و خودکار در پیاده روها پهن است. از سوپر مارکت ها گرفته تا خواربار فروشی و خرازی، این روزها راسته کارشان فروش انواع نوشت افزار است.آن‌هایی که ایام نوروز سبزه عید و آجیل و شیرینی می‌فروشند، چندسالی است که شهریور و مهر بساط فروش لوازم‌التحریر به راه می‌اندازند.

غروب یکی از روزهای شهریورماه خیابان‌ها شلوغ با ترافیک کلافه کننده و رفت و آمدهای بسیار است. خیابان شهید بهشتی شمالی از پیاده روی چهارراه شهرداری کم کم بساط دست فروش‌ها به چشم می‌خورد. روی میزهایی انواع دفترها و خودکار و مداد و تراش و پاک کن و…. را برای فروش چیده‌اند. از چهارراه صفا تا محدوده سبزه میدان تا چشم کار می‌کند ولوله کودکان و نوجوانان و دختران و پسرانی است که به همراه مادر و پدر از بساطی به بساط دیگر می‌روند. هرکدامشان به دنبال یک وسیله هستند.

از دست فروش‌ها خرید کنم بهتراست

زینب ملکشی ۳ فرزند دارد و پسرانش کلاس هفتم و سوم و پیش دبستانی هستند و به دنبال خرید دفتر و لوازم مهد کودک است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: معلم یکی از پسرهایم لیستی برایمان فرستاده که اگر بخواهم از مغازه‌ها خرید کنم باید برای هر سه تایشان حداقل ۵ میلیون تومان نوشت افزار خرید کنم که در توانمان نیست.

او ادامه می‌دهد: ناچار هستیم، لوازم مورد نیاز فرزندانم را از دست فروش‌ها تهیه کنم که هزینه‌اش کمتر شود تا حداقل بتوانم لباس فرم مدرسه آنها را هم تهیه کنم.

شهروند دیگری که برای دخترش در حال خرید نوشت افزار از دست فروشی‌هاست می‌گوید: تمام شهر پر از دست فروش نوشت افزار شده که انصافاً قیمت برخی اقلام از مغازه‌ها کمتر است.

به سمت دیگری از شهر می‌روم. مغازه‌ای در خیابان طالقانی شرقی در قدیمی‌ترین نقطه شهر بجنورد که بسیار شلوغ است خانواده‌ها قیمت اقلام را می‌پرسند یا به اصرار فرزندشان ناچار به خرید می‌شوند و یا از شلوغی مغازه فرار می‌کنند.

فرزندم به خرید اقلام با قیمت کمتر راضی نمی‌شود

اینجا نرخ‌ها شاید با فروشگاه‌های دیگر شهر متفاوت باشد. قیمت کیف‌ها از ۹۰۰ هزار تومان به بالاست و گران‌ترین کیف دو میلیون تومان است. قیمت جامدادی آهنربایی جنس ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و خارجی با نماد شخصیت‌های کارتونی ۲۳۰ هزار تومان و ۳۴۵ هزار تومان است.

زهرا منفرد که برای خرید نوشت افزار دو دختر محصلش به این فروشگاه مراجعه کرده است، می‌گوید: هزینه اقلام نوشت افزار از سال گذشته بسیار گران شده است برای دختر بزرگم چند روز قبل از فروشگاهی ۳ دفتر، ۲ خودکار و یک مداد اتود خرید کردم که ۹۹۰ هزار تومان شد.

وی اضافه می‌کند: دختر بزرگم سال آخر مدرسه‌اش است و وقتی دید قیمت‌ها بسیار افزایش یافته گفت از هر آنچه از سال قبل دارم استفاده می‌کنم. اما دخترم کوچکم کلاس پنجم است و متأسفانه به اقلام با قیمت پایین راضی نمی‌شود و تنها توانستیم مجابش کنیم با کیف سال قبل هم امسال به سر کند.

سعید وحدانی شهروند دیگری که شاهد گفتگوی ما بود، به خبرنگار مهر می‌گوید: دختر من کلاس ششم است و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید کیف و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای کفش و یک میلیون و۳۶۰ هزار تومان برای فرم مدرسه‌اش هزینه پرداخت کردیم.

وی تاکید می‌کند: مگر حقوق کارکنان و کارگران چقدر افزایش داشته که هزینه کیف و کفش و نوشت افزار چندین برابر شده است.

او اضافه می‌کند: با این اوضاع قیمت‌ها، ترجیح می‌دهم که نوشت افزار مورد نیاز فرزندم را از فروشگاه‌ها یا دست‌فروشان که به قیمت پایین‌تر لوازم‌التحریر می‌فروشند، خرید کنم.

لوازم‌التحریر فانتزی با قیمت نجومی

به سمت خیابان کارگر می‌روم. فروشگاهی بسیار شیک که ویترین خیره کننده‌ای دارد. اقلام نوشت افزارها را به صورت ست کامل با نماد شخصیت کارتونی معروف این روزها شامل کیف، جامدادی، قمقمه آب، مداد، مداد رنگی، پاک کن، تراش، دفتر مشق و دفترچه یادداشت کنار هم با ترکیبی زیبا چیده شده است. این طور نوشت افزارها خاص فانتزی پسندها است. وارد فروشگاه می‌شوم در هر غرفه متصدی ایستاده و برای مشتریان اقلام نوشت افزار و مارک و کارایی آن را توضیح می‌دهد. قیمت‌هایی تعجب برانگیز و سرسام‌آور. هزینه یک مداد ساده مشکی از ۵۳ هزار تومان شروع می‌شد و اگر مداد شکل خاصی داشت قیمتش از ۶۰ هزار تومان به بالا بود. نرخ خودکارها هم به گفته متصدی بستگی به نوع ایرانی و خارجی و البته ایرانی با کیفیت درجه یک داشت که از ۷۰ هزار تومان به بالابود.

گشتی در فروشگاه زدم و متوجه پدر و دختری شدم که در حال حساب کردن خریدهایشان بودند. لیست خریدشان ۳ دفتر، یک جامدادی و چند عدد مداد بود که حسابشان یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان شد.

با آقای توکلی درباره خریدهایش صحبت می‌کنم. وی به خبرنگار مهر می‌گوید: دخترم نوشت افزار فانتزی دوست دارد و دلش می‌خواهد که لوازمش در بین دوستانش تک باشد و تا حد امکان هر آنچه بتوانم برایش تهیه می‌کنم.

از او می‌پرسم وضعیت بازار لوازم‌التحریر چگونه است که پاسخ می‌دهد: ما هرسال از فروشگاه‌های خاصی نوشت افزار تهیه می‌کنیم که بنظرم واقعاً امسال هزینه‌ها چند برابری شده است و خرید آن در توان مردم نیست.

وی اضافه می‌کند: اگر اصرار دخترم نباشد از فروشگاه‌های حاشیه شهر خرید می‌کنم و این مبالغ اضافه را هم پرداخت نمی‌کنم.

به قیمت فاکتور می‌فروشم

خیابان سپیدار مقصدی بعدی ام است. مغازه لوازم‌التحریری که کمتر از یکسال فعالیتش را شروع کرده است. خانم رازینی مشغول چیدن قفسه‌های مغازه است و می‌گوید: برای خرید اقلام نوشت افزار به تهران رفتم و سعی می‌کنم به قیمت فاکتور اجناس را بفروشم تا حداقل بتوانم از پس اجاره بهای مغازه بربیایم.

وی ادامه می‌دهد: تلاش می‌کنم که بتوانم با مهد کودک‌ها قرار دادی ببندم و لوازم مورد نیاز نو آموزان را تأمین کنم تا حداقل بخشی از چک‌هایم را بتوانم پاس کنم.

چند متر آن طرف تر می‌روم و وارد سوپرمارکتی می‌شوم. مشتری در حال خرید است و فروشنده به او می‌گوید: چند روز دیگر نوشت افزار هم می‌آوریم از مشهد خرید کردیم و به قیمت پایین‌تر از مغازه‌های لوازم‌التحریر می‌فروشیم لطفاً به همسایگان و دوستان هم آدرس ما را برای خرید بدهید.

داور پناه فروشنده نوشت افزار در خیابان نظامی است او هم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: به دلیل تعدد دست فروش‌ها به ناچار در این روزها اقلام لوازم‌التحریر را حراج زده‌ام تا حداقل چک‌های خرید نوشت‌افزارها را بتوانم پرداخت کنم.

از تانگو تا گواش و رنگ انگشتی و چسب حرارتی

ندا کرمی شهروند دیگری است که به خبرنگار مهر می‌گوید: پسرم در مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کردم مدرسه لیستی برای لوازم‌التحریر داده شامل تانگو، کوییزنر، مداد رنگی و پاستیل و گواش در مارک‌های معتبر خارجی که البته سعی کردم بیشتر آن‌ها را اینترنتی خرید کنم که حداقل هزینه‌اش کمتر شود و اگر به سراغ لوازم‌التحریرهای داخل شهر می‌رفتم باید ۳تا۴میلیون تومان به همراه فرم هزینه می‌کردم.

نرگس حقانی هم به همراه فرزندانش برای تهیه لباس فرم به بازار آمده در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از حاشیه شهر در خیابان معراج برای فرزندانم نوشت افزار دم دستی تهیه کردم که در نهایت هزینه دفتر و مداد رنگی و خمیر بازی و کاغذ رنگی شأن ۸۵۰ هزار تومان شد. برای ثبت نهایی به مهد کودک یکی از فرزندانم رفتم که مجدداً لیستی ارائه دادند که چسب حرارتی و رنگ انگشتی، آبرنگ و گواش با مارک‌های خاصی را خواسته بودند.

وی ادامه می‌دهد: باید معلمان و مدیران و کادر مدارس و مهدها به دانش آموزان یاد بدهند می‌شود با اقلام کمتر هم می‌توان درس خواند نه اینکه بار بیشتری با دادن لیست‌های بلند بر دوش اولیا گذاشت.

امیدوارم بتوانم چک‌هایم را پاس کنم

قاسم محمدزاده فروشنده لوازم‌التحریر ایرانی اسلامی در بجنورد اوضاع فروش نوشت افزار را خوب توصیف و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: مشتریان از اقلام با کیفیت استقبال خوبی می‌کنند و عمده خرید ما از مشهد است و برخی کالاهای اسلامی را از قم تهیه می‌کنیم.

وی درباره فروش اقلام برندهای ارزان عنوان می‌کند: اجناس ضعیفی داریم که آن هم مشتری دارد.

محمدزاده با اشاره به افزایش قیمت لوازم تحریر می‌گوید: ولی بازهم قیمت‌ها به گونه‌ای است که مردم توان خرید آن را دارند و امیدوارم بتوانم در موعد مقرر چک‌های خرید محصولات را پرداخت کنیم.

وی شایعه مجازی شدن مدارس را مهم‌ترین چالش در روند خرید لوازم‌التحریر عنوان و تاکید می‌کند: اعتقادم این است که مردم از فروشگاه‌های معتبر لوازم‌التحریر خرید کنند تا مشکل تعویض یا خرابی نداشته باشند.

محمدزاده اضافه می‌کند: چالش اصلی ما نبود تولیدی نوشت افزار در خراسان شمالی است.

فروشگاه‌های لوازم‌التحریر در خوابند

چندی پیش پیمان میلانی رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر بجنورد در گفت‌وگو با رسانه‌های خراسان شمالی گفته بود در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم، ولی بازار فروش لوازم‌التحریر راکد است. یکی دیگر از مشکلات فروشگاه‌های نوشت افزار، فعالیت دست فروش‌هاست که لوازم‌التحریر بی‌کیفیت را حتی با قیمت بیشتر از نوشت افزارفروشی‌ها به فروش می‌رسانند.

میلانی تعداد نوشت افزار فروشی‌های شهر بجنورد را ۶۵ واحد اعلام و اضافه کرد: از این تعداد ۱۱ فروشگاه از کار کنار کشیده و ۱۳ واحد نیز به این تعداد اضافه شده‌اند.

سودهای مصوب فروش لوازم‌التحریر

اما سوال اینجاست اقدامات نظارتی بر بازار لوازم‌التحریر چگونه است؟ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار لوازم‌التحریر می‌گوید: در حال حاضر و با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس بازار لوازم‌التحریر از جنب و جوش خاصی برخوردار است و با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت تأمین کالای مورد نیاز بازار مشکل خاصی در سطح عرضه کالا نداریم.

مهدی کرامتی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ برخی اقلام از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت است، تصریح می‌کند: با توجه به درصد سودهای مصوب فروش لوازم‌التحریر که شامل ۳ درصد سود برای عمده فروشی‌ها و۱۵ درصد برای خرده فروشی هاست متأسفانه برخی از صنوف برای جذب مشتری با درصد سودهای پایین‌تری اقدام به فروش اقلام نوشت افزار می‌کنند و این موضوع باعث تفاوت قیمت در سطح فروشگاه‌ها و مغازه‌های لوازم‌التحریر شده است.

طرح نظارتی بر بازار لوازم‌التحریر

وی درباره نظارت اداره کل صمت خراسان شمالی بر بازار لوازم‌التحریر عنوان می‌کند: با توجه به سیاست‌های کلان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای نظارت بر بازار، طرح‌های ویژه نظارتی در قالب طرح نظارتی بر لوازم‌التحریر از ۱۵ شهریور ماه تا ۱۵ مهر ماه آغاز شده است و بازرسان اداره کل صمت به صورت نوبتی یا گشت مشترک یا بررسی شکایات واصله بر بازار لوازم‌التحریر نظارت دارند.

کرامتی درباره پایین بودن کیفیت اقلام در برخی فروشگاه‌ها تاکید می‌کند: در موضوع نظارت بر بازار و برخورد با کالای قاچاق بازرسان این اداره کل با جدیت تمام اقدام می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق ضمن ضبط کالا پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ارسال می‌کنند.

وی اضافه می‌کند: شهروندان عزیز خراسان شمالی می‌توانند هرگونه شکایات را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.