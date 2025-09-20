نوسازی شبکه برق بالاسری خط پنج متروی تهران بدون تعطیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صداقت پور مدیر ارشد خط پنج متروی تهران و حومه با اشاره به گذشت ۲۷ سال از بهرهبرداری خط پنج گفت: با توجه به بروز حوادث متعدد در شبکه برق بالاسری و حساسیت عملکرد آن در تداوم سرویسدهی، عملیات بهسازی و نوسازی این شبکه در محدودههای کارشناسیشده آغاز شده است.
وی با تأکید بر اهمیت ایمنی در ایستگاههای صادقیه (پایانه تهران)، کرج و وردآورد افزود: این پروژه برای نخستین بار بهصورت شبکاری و بدون تعطیلی خدمات اجرا میشود تا ضمن تداوم سرویسدهی به مسافران، ریسک خرابی شبکه و توقف ناگهانی حرکت قطارها به حداقل برسد.
صداقت پور تصریح کرد: محدوده شانت ایستگاه صادقیه به دلیل حجم بالای ترافیک قطارها و نقش حیاتی آن در جابهجایی روزانه مسافران، یکی از نقاط پر ریسک شبکه برق متروی تهران است و در اولویت نوسازی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بخش نخست این پروژه شامل اورهال و نوسازی ۱,۵۳۴ متر از شبکه برق بالاسری در خط شمالی، از ایستگاه تهران (صادقیه) تا ایستگاه ارم سبز است که با حضور ۵۰ نیروی متخصص و سه دستگاه ماشینآلات تعمیراتی در مدت ۳۰ شب اجرا شد.
به گفته مدیر ارشد خط پنج تمامی قطعات، تجهیزات، یراقآلات و سیمهای مسی این پروژه توسط شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه و با استفاده از ظرفیت دانش مهندسی و تولید داخلی طراحی و ساخته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای ادامه نوسازی شبکه برق بالاسری در آینده انجام خواهد شد تا زیرساختهای حیاتی این خط تقویت شده و کیفیت سفر شهروندان ارتقا یابد.
