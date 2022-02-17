به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه؛ پروژه تعمیرات اساسی شبکه برق بالاسری خط ۵ متروی تهران در محدوده ایستگاههای کرج تا هشتگرد از ۲۲ دیماه آغاز شده است و به همین خاطر این هفته نیز طبق برنامه ریزی اعلام شده، تردد قطار در این محدوده انجام نمیشود و همانند گذشته، بهمنظور رفاه حال شهروندان هماهنگیهای لازم با کمیته فنی استانداری البرز، سازمان اتوبوسرانی و پلیس راهور جهت انتقال مسافران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، فاز اول تعمیرات اساسی شبکه برق بالاسری به طول ۱۰ کیلومتر است که تا کنون اورهال ۵۴۰۰ متر از این مسیر انجام شده است. این تعمیرات هر هفته از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه آغاز میشود و با تلاش بیوقفه و شبانهروزی کارکنان شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه و تا صبح روز شنبه خط برای سرویس دهی مسافری آماده میشود.
کار عملیات بهسازی شبکه برق بالاسری هفته گذشته به مناسبت برپایی مراسم راهپیمایی در مسیر خط پنج انجام نشد و اقدامات تکمیلی اورهال در سایر بخشها و پایانه مهرشهر به طول ۱۵۰۰ متر انجام شد و در روز سه شنبه نیز به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و تعطیلی رسمی سرویس دهی در محدود ایستگاه هشتگرد تا کرج متوقف بود و در این روز ۱۳۰۰ متر تعمیرات در این مسیر انجام شد.
در روز جمعه ۲۹ بهمنماه سرویسدهی در خط ۵ متروی تهران از ایستگاه کرج تا تهران (صادقیه) و بالعکس طبق جدول زمانبندی قبلی و بدون هیچ محدودیتی انجام میشود.
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