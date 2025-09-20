به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در حاشیه بازدید از جاده‌های حادثه‌خیز در سطح استان افزود: علاوه بر این، بررسی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که ۳۱ نقطه حادثه‌خیز دیگر در دست اقدام قرار دارد و اقدامات لازم برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی این مسیرها در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: اصلاح نقاط حادثه‌خیز، یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری استان هرمزگان است که با اجرای این اقدامات، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی مسافران به‌طور مستقیم تأمین می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان اظهار کرد: عملیات اصلاح شامل اقدامات فنی، بهبود دید رانندگان، نصب علائم هشداردهنده، اصلاح هندسی مسیرها و تقویت گاردریل‌ها است و همه تلاش‌ها با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود.

شرفی تاکید کرد: همراه با اجرای پروژه‌های اصلاح، آموزش و فرهنگ‌سازی در مورد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز در دستور کار قرار دارد تا اثرگذاری اقدامات فنی بیشینه شود.

وی از تمامی رانندگان و مسافران خواست در مسیرهای حادثه‌خیز با سرعت مطمئنه حرکت کرده و دقت لازم را داشته باشند تا اقدامات ایمنی به بهترین شکل نتیجه‌بخش باشد.