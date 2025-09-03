  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۶

محورهای چهارمحال و بختیاری زیر چتر راهداری محوری

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: این اداره‌کل در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مجموعه‌ای از اقدامات ایمن‌سازی را در سطح محورهای استان اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای طرح‌های گسترده راهداری محوری شامل تسطیح، ریگلاژ، شانه‌سازی، تیغ‌زنی، نصب علائم و نیوجرسی، اقدامات مؤثری در ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در محورهای اصلی و فرعی استان انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدامات شامل تسطیح و ریگلاژ راه‌های خاکی و فرعی، شانه‌سازی و تیغ‌زنی جاده‌ها، نصب و به‌روزرسانی تابلوها و علائم ایمنی، جانمایی و استقرار نیوجرسی در نقاط حادثه‌خیز و اجرای عملیات ایمن‌سازی محورها بوده است که سهم بسزایی در افزایش کیفیت سفرها و کاهش سوانح جاده‌ای ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت خدمات راهداری محوری اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان و حجم بالای تردد، انجام خدمات راهداری به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات علاوه بر ارتقای کیفیت راه‌ها، زمینه‌ساز کاهش تصادفات و تسهیل تردد ایمن مسافران و رانندگان است.

وی با اشاره به اولویت‌بندی خدمات راهداری در ایام پرتردد همچون تعطیلات، اربعین و نوروز افزود: خدمات راهداری محوری با محوریت رفع نقاط پرحادثه و ایمن‌سازی مسیرها دنبال می‌شود. امیدواریم با همراهی مردم و رعایت مقررات رانندگی، شاهد سفری ایمن برای تمامی کاربران جاده‌ای باشیم.

مدیرکل راهداری استان همچنین از اجرای برنامه‌های تکمیلی شامل عملیات روکش آسفالت محورها، خط‌کشی مسیرها، نصب تابلوهای مسیرنما و هشداردهنده جدید و بهسازی روشنایی در محورهای پرتردد، نصب نیوجرسی و گاردریل، ابینه فنی وپل های استان خبر داد.

بر اساس این گزارش، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و فنی خود، در مسیر تحقق راهداری محوری گام برمی‌دارد تا جاده‌هایی ایمن، استاندارد و روان در اختیار شهروندان و مسافران قرار گیرد.

