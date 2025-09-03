محورهای چهارمحال و بختیاری زیر چتر راهداری محوری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای طرحهای گسترده راهداری محوری شامل تسطیح، ریگلاژ، شانهسازی، تیغزنی، نصب علائم و نیوجرسی، اقدامات مؤثری در ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در محورهای اصلی و فرعی استان انجام شد.
وی ادامه داد: این اقدامات شامل تسطیح و ریگلاژ راههای خاکی و فرعی، شانهسازی و تیغزنی جادهها، نصب و بهروزرسانی تابلوها و علائم ایمنی، جانمایی و استقرار نیوجرسی در نقاط حادثهخیز و اجرای عملیات ایمنسازی محورها بوده است که سهم بسزایی در افزایش کیفیت سفرها و کاهش سوانح جادهای ایفا میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت خدمات راهداری محوری اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان و حجم بالای تردد، انجام خدمات راهداری بهصورت مستمر و شبانهروزی در دستور کار قرار دارد. این اقدامات علاوه بر ارتقای کیفیت راهها، زمینهساز کاهش تصادفات و تسهیل تردد ایمن مسافران و رانندگان است.
وی با اشاره به اولویتبندی خدمات راهداری در ایام پرتردد همچون تعطیلات، اربعین و نوروز افزود: خدمات راهداری محوری با محوریت رفع نقاط پرحادثه و ایمنسازی مسیرها دنبال میشود. امیدواریم با همراهی مردم و رعایت مقررات رانندگی، شاهد سفری ایمن برای تمامی کاربران جادهای باشیم.
مدیرکل راهداری استان همچنین از اجرای برنامههای تکمیلی شامل عملیات روکش آسفالت محورها، خطکشی مسیرها، نصب تابلوهای مسیرنما و هشداردهنده جدید و بهسازی روشنایی در محورهای پرتردد، نصب نیوجرسی و گاردریل، ابینه فنی وپل های استان خبر داد.
بر اساس این گزارش، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و فنی خود، در مسیر تحقق راهداری محوری گام برمیدارد تا جادههایی ایمن، استاندارد و روان در اختیار شهروندان و مسافران قرار گیرد.
