به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای شروع آرام و بانشاط سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است، گفت: دوشنبه ۳۱ شهریور، جشن شکوفهها برای دانشآموزان کلاس اول برگزار میشود و این گروه یک روز زودتر از سایرین به مدرسه خواهند رفت.
وی افزود: در دستورالعملهای ارسالی تأکید شده است که نخستین روز مدرسه متناسب با سن دانشآموزان و در فضایی گرم و پذیرنده برگزار شود تا خاطرهای خوش در ذهن آنان باقی بماند. همچنین با توجه به همزمانی با هفته دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه، یادمان شهدای دانشآموز در مدارس برپا خواهد شد و برنامههایی چون همخوانی سرود ملی و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی برای پاسداشت هویت ملی اجرا خواهد شد.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اهتمام ویژه رئیسجمهور به موضوع آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: دو محور اساسی در این دوره پیگیری میشود؛ یکی محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی با تعریف ۷۴۰۰ پروژه که بیش از ۲۰۰۰ مورد آن امسال آماده بهرهبرداری است و دیگری ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی با تغییر روشهای تدریس و محیط یادگیری.
حکیمزاده درباره برنامههای «نرمافزاری» و توانمندسازی معلمان گفت: طرح ملی “توانا” در سه مرحله اجرا شد که شامل تربیت مدرسان کشوری، آموزش استانی و آموزش منطقهای برای معلمان و مدیران مدارس بود. این آموزشها سه بخش اصلی را پوشش میدهد: استفاده از روشهای فعال تدریس و کارگروهی، مهارتهای ایجاد محیط مثبت یادگیری، و کاربست فناوریها متناسب با تحولات عصر هوش مصنوعی.
وی ادامه داد: راهاندازی سامانه اجتماعات یادگیری از بهمنماه امسال، بستر تبادل تجربه میان بیش از ۳۲۰ هزار معلم و مدیر را فراهم کرده که تاکنون بیش از ۵۴ هزار محتوای آموزشی در آن تولید و منتشر شده است. همچنین جشنواره روشهای آموزش برگزار شد که مرحله پایانی آن هفته گذشته با حضور رئیسجمهور انجام گرفت.
معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به تجربه شخصی خود از آغاز مهر گفت: هرچند فشار کاری در این ایام بالاست، اما مهر همیشه حال و هوای خاص و خوشایندی دارد؛ همان حس نوستالژیکی که بسیاری با شنیدن آهنگ “بوی ماه مهر” تجربه میکنند.
نظر شما