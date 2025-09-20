  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

راهکار ضروری عالم اهل سنت برای حیات کشورهای اسلامی

راهکار ضروری عالم اهل سنت برای حیات کشورهای اسلامی

زاهدان - امام جمعه اهل سنت بخشان شهرستان سراوان از کلیدی ترین و تنها راهکار حیات کشورهای اسلامی می گوید.

کد خبر 6595566

