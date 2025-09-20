https://mehrnews.com/x3952q ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ کد خبر 6595566 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ راهکار ضروری عالم اهل سنت برای حیات کشورهای اسلامی زاهدان - امام جمعه اهل سنت بخشان شهرستان سراوان از کلیدی ترین و تنها راهکار حیات کشورهای اسلامی می گوید. دریافت 13 MB کد خبر 6595566 کپی شد مطالب مرتبط پیشرفت ۴۵ درصدی ۱۳ پروژه بازآفرینی شهری در شمال سیستان و بلوچستان افتتاح ۴ مدرسه در دشتیاری با مشارکت ایرانیان خارج از کشور بانوان سیستان و بلوچستان جزو ۵ تیم اول کشور در رویداد ملی «ره بانو» شکار مدال برنز جهان توسط بانوی رزمی کار سیستان و بلوچستان برچسبها وحدت اسلامی وحدت شیعه و سنی علمای اهل سنت اهل سنت کلیپ
