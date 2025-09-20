به گزارش خبرگزار مهر، آیتالله مصطفی محامی در دیدار مدیرکل و جمعی از معاونین آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: دستگاه آموزش و پرورش کاری مهم و حساس را بر عهده دارد و انتظار ارتباط بیشتر و ارائه گزارشها و گفتگوهای بیشتر نسبت به کارها وجود دارد.
امام جمعه زاهدان در ادامه و در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان مبنی بر کسب رتبههای برتر توسط دانش آموزان و معلمان استان در سطح کشوری و بینالمللی گفت: وقتی یک ورزشکار موفق به کسب مدال میشود سریع تبلیغ و اطلاعرسانی میشود اما برای این برندگان و موفقیتهای علمی و آموزشی چنین چیزی نیست و لازم است تا چنین موفقیتها و دستاوردهایی به خوبی باید برای مردم بازگو شود و روابط عمومی و کل سیستم آموزش و پرورش نیز باید در این جهت فعال و حساس باشد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: گزارشهایی که ارائه میشود عمدتاً جنبههای مثبت دارد و من در این گزارشها همیشه سوال میکنم که مثلاً اگر گفته میشود ۲۰۰ کار انجام شده، نیاز واقعی چقدر است؟ اگر نیاز ۳۰۰ باشد، هرچند ۲۰۰ اقدام بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید تصور شود که وضعمان خیلی خوب است، چرا که همچنان ۱۰۰ کار انجامنشده باقی مانده است.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در حوزه سرویس روستا مرکزی مدارس اگر نیاز ۳۰۰۰ دستگاه است و اکنون ۱۰۰۰ سرویس تأمین شده، این فاصله قابل توجه باید دیده شود و باید به مردم گفته شود چه اقداماتی انجام شده، اما واقعیت فاصلهها نیز اطلاعرسانی شود تا ذهنیت درستی شکل بگیرد و خبرهای خوش باید واقعی باشد و نقاط قوت و ضعف در کنار هم بیان شود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش، آن زمان که مشاهده کردم، برنامه نسبتاً جامع و ارزشمندی بود اگر این روند با گزارشهای واقعی و مقایسهای دنبال شود، هم نقاط قوت و ضعف آشکار میشود و هم امکان برنامهریزی درست برای جبران کاستیها فراهم خواهد شد و ما نباید لاپوشانی کنیم، بلکه باید دقیقاً بدانیم در کجای کار هستیم.
امام جمعه زاهدان بیان کرد: معلم باید خودش رشد کند تا بتواند دانشآموزان را رشد دهد و اگر معلم در حد دانشآموز رشد نکند، چیزی برای انتقال ندارد و رشد علمی و تربیتی دانشآموزان وابسته به رشد عقلانی و مهارتهای معلم است و اگر معلم دارای فکر، اندیشه و تعهد باشد، حتی بدون مربی پرورشی، میتواند تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.
آیتالله محامی افزود: معلمان نباید در رشد ایمانی، تعهدی و انگیزشی خود درجا بزنند، بلکه باید روز به روز مهارتهای خود را ارتقا دهند و ارتباط خود با دانشآموزان را افزایش دهند.
وی افزود: با اشاره به آموزههای دینی تصریح کرد: همانطور که در تعالیم دینی آمده باید از موضع تهمت پرهیز کنید، چرا که جان، مال و آبروی مؤمن محفوظ است و کسی حق ندارد به آن تعرض کند و در مقابل خود فرد هم حق ندارد با رفتار خود، آبرو یا مال خود یا مجموعه تحت مدیریت خود را به حراج بگذارد.
وی عنوان کرد: در فضای مجازی حرف و حدیثها وجود دارد و متأسفانه این آسیب در استان ما وجود دارد اما مهم است به گونهای رفتار شود که گمان نرود تصمیم گیریها مبتنی بر تعصب قومی یا مذهبی است؛ بلکه باید شفاف و مبتنی بر شایستهسالاری باشد.
نظر شما