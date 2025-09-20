پرداخت کارمزد کارت بازرگانی از مهر فقط از طریق سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، سامانه جامع تجارت اعلام کرد که از اول مهرماه ۱۴۰۴، پرداخت کارمزد صدور کارت بازرگانی و از ششم مهرماه همان سال، پرداخت کارمزد تمدید کارت بازرگانی، صرفاً به‌صورت سیستمی و متمرکز از طریق درگاه پرداخت این سامانه انجام خواهد شد.

این تغییر در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف سیستمی‌کردن فرآیندهای مرتبط، صورت گرفته و شامل پرداخت سهم وزارت صمت طبق ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است.

از تاریخ‌های یادشده، امکان پرداخت کارمزد تنها در پایان فرآیند صدور یا تمدید کارت بازرگانی و از طریق سامانه جامع تجارت فراهم خواهد بود.

کارت بازرگانی مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت‌های تجاری بین‌المللی اعطا می‌شود. پیش از این، پرداخت کارمزد صدور و تمدید این کارت به‌صورت پراکنده و از مسیرهای مختلف انجام می‌شد که گاه منجر به تأخیر یا پیچیدگی در فرآیند می‌گردید. اجرای طرح سیستمی‌سازی پرداخت‌ها در راستای تبصره ۳ ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور شفافیت، کاهش مراحل اداری و تسهیل خدمات به متقاضیان انجام می‌شود.