پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند بازسازی ساختمان شیشه‌ای اظهار کرد: بحث بازسازی ساختمان شیشه‌ای حتماً باید به شیوه ترکیبی انجام بشود؛ یعنی هم به صورت پرداخت نقدی و هم تهاتر از طریق مولدسازی صورت پذیرد. چون بعضی از مجوزها را از دولت باید بگیریم هر دو مورد تهاتر ومولد سازی را درحال پیگیری است و به مرحله خوبی رسیده است که ان‌شاءالله ظرف یکی دو هفته آینده مجوزهای لازم از دولت گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله برای بازسازی ساختمان شیشه‌ای فراخوان گذاشته و مناقصه برگزار خواهیم کرد، تا شرکت‌هایی که توانایی کار را دارند اعلام حضور کنند و با آن‌ها قراردادببندیم. امیدواریم ان‌شاءالله بتوانیم ظرف یک سال کار ساختمانی را به انجام برسانیم.

امیدواریم مجریان در تراز رسانه ملی پرورش دهیم

جبلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه‌های صداوسیما برای آموزش و ارتقا سطح توان مندی مجریان این سازمان، گفت: برنامه‌های مداومی برای به‌روز رسانی مجریان در صداوسیما وجود دارد. این به روز رسانی هم به لحاظ مهارت‌های رسانه‌ای و هم به لحاظ افزایش اطلاعات و دانش‌های مرتبط با آن حوزه تخصصی که در آنجا اجرا دارند، یا برنامه به عهده‌شان است و هم آموزش‌های مرتبط با تقویت مبانی اعتقادی و مبانی فکری مجریان است و به صورت مستمر تداوم دارد.

وی افزود: این آموزش‌ها در مورد بعضی از برنامه‌ها که حساسیت‌های بیشتری هم دارد، به صورت ویژه‌تر پرداخته می‌شود. همچنین این روند آموزش را تقویت می‌کنیم و از شیوه‌های نوین استفاده می‌کنیم، لذا فقط شیوه‌های حضوری و آموزش حضوری نیست، بلکه ارزیابی‌های دوره‌ای که وجود دارد را انجام می‌دهیم و حتی گاهی اوقات مانورهایی برگزار می‌شود تا میزان آمادگی مجری مشخص شود تا در زمانی که باید از آن مهارتش استفاده بکند.

جبلی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم با این تنوع دادن به شیوه‌های آموزش و روش‌های آموزی، مجریان را در تراز واقعاً رسانه ملی که حساسیت‌های بسیار زیادی هم در موردش وجود دارد، بتوانیم پرورش بدهیم.

شایان ذکر است، ساختمان معروف به شیشه‌ای سازمان صداوسیما یک بنای برجسته از معماری مدرن ایران در مجموعه جام‌جم، با فرم مکعبی ساده، نمای شیشه‌ای و حیاط مرکزی طراحی شده بود؛ این ساختمان محل دفاتر رئیس و قائم‌مقام صداوسیما، معاونت سیاسی، تحریریه و استودیوهای خبری رادیو و تلویزیون بود. مرکز مدیریت و پخش خبر بسیاری از شبکه‌ها در آن صورت می‌گرفت که در عصر «۲۶ خرداد ۱۴۰۴»، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، همزمان با پخش زنده خبری، مورد تجاوز و حملهٔ هوایی اسرائیل قرار گرفت. انفجار و آتش‌سوزی موجب، آسیب جدی به این ساختمان شد و نمادی بارز از وحشی گری و بی توجهی رژیم اشغالگر قدس به همه موازین قانونی و بین المللی شد.