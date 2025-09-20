سرانه فضای ورزشی دانش آموزی کشور ۳۸ صدم مترمربع است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری در آئین اعزام کارون تجهیزات ورزشی بهداشتی مهر با نشاط در استان البرز گفت: براساس قانون هفتم توسعه در پایان برنامه پنج ساله باید سرانه ورزشی درون مدرسه‌ای به یک مترمربع برسد.

وی بیان کرد: براین اساس طرح شهید سلیمانی برای بهسازی و توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

جعفری گفت: در اجرای این طرح با رویکرد دولت در بحث کیفیت و عدالت بخشی با مشارکت مردم و مسئولان استفاده از تمام ظرفیت‌ها مدنظر قرار گرفت و تحت عنوان میدان همدلی تلاش‌ها آغاز شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال ۲ هزار و۸۶۲ پروژه فضای ورزشی در قالب تفاهم نامه‌ها در اجرای طرح میدان همدلی برنامه ریزی شد که در چهار مرحله افتتاح می‌شوند.

وی اضافه کرد: در مرحله اول یک هزارو ۵۰۰ پروژه از این تعداد پروژه به بهره برداری رسید و امروز ۸۷۴ فضای ورزشی در سراسر کشور با اعتباری بالغ بر یک همت به بهره برداری می‌رسد که با بهره برداری از آنها ۵۳۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی افزوده خواهد شد.

جعفری یادآور شد: درادامه طرح میدان همدلی برای توسعه فضاهای ورزشی آموزشی در هفته تربیت بدنی نیز ۴۸۵ فضای ورزشی افتتاح می‌شود که تا پایان برنامه هفتم ۲۰ هزار فضای ورزشی ایجاد خواهد شد.