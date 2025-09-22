به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ را میتوان آینه تغییر رویکرد کادر فنی دانست. بررسی سه فهرست اخیر نشان میدهد که جعفری از مرحله کشف و ارزیابی استعدادها به سمت تثبیت ساختار تیم و تقویت خطوط کلیدی حرکت کرده است.
مرضیه جعفری اسامی ۲۷ بازیکن دعوتشده به سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال زنان را اعلام کرد.
فهرست کامل این مرحله به شرح زیر است:
کوثر کمالی، زهرا قنبری، شقایق روزبهان، محدثه ذلفی، فاطمه شبان، فاطمه ایمانی، زهرا خواجوی، فاطمه امینهبرازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانیزاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، نگین زندی، مریم دینی، روژین تمریان، افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا علیزاده، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، سرشین کمانگر، فاطمه رضایی، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، هلاله عبداللهی و زهره کودایی.
این بازیکنان از روز شنبه ۵ مهر در مرکز ملی فوتبال گرد هم میآیند تا سومین مرحله تمرینات پیش از جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ را زیر نظر کادر فنی پشت سر بگذارند.
فاز ارزیابی سراسری
اردوی نخست بیشتر شبیه یک تور استعدادیابی بود. دعوت نامهای متنوع از سراسر کشور از جمله هاجر دباغی و ریحانه کردی فرصت شناسایی ظرفیتها را فراهم کرد بیآنکه الزاماً به آمادهسازی واقعی منجر شود.
فاز جوانگرایی هدفمند
در دومین فهرست ترکیب جمعوجور تر شد و میدان به جوانان رسید؛ سارا ظهرابینیا و فاطمه مخدومی نماد این مرحلهاند. این گام گذار تدریجی از غربال اولیه به ساخت هسته آیندهدار تیم بود.
فاز تثبیت و تقویت نقاط ضعف
سومین لیست آغاز تمرکز بر ستونهای اصلی و ترمیم خط دفاعی است. دعوت همزمان سه مدافع تازهوارد کوثر کمالی، سرشین کمانگر و هلاله عبداللهی نشان میدهد کادر فنی میداند در رویارویی با قدرتهای آسیا مقاومت دفاعی حیاتی است. در عین حال اضافه شدن گلنوش خسروی و تداوم حضور چهرههای باتجربهای چون زهرا قنبری و زهرا خواجوی نشان میدهد ترکیب تجربه و جوانی راهبرد اصلی است.
بازگشت بحثبرانگیز در خط دروازه
دعوت دوباره زهره کودایی پس از یک سال دوری و ابهام درباره آمادگی جسمانیاش این پرسش را مطرح میکند که آیا اعتماد کادر فنی به تجربه او بر ارزیابی صرف فنی غلبه کرده و ریسکی همراه با مزیت روانی به همراه دارد.
در نهایت جعفری با عبور از مرحله شناسایی گسترده اکنون در پی ایجاد تعادل میان نسل جوان و مهرههای باتجربه است. تمرکز بر خط دفاعی و حفظ هسته رهبری تیم نشان از برنامهای بلندمدت برای رقابت با تیمهای پرقدرتی مانند استرالیا و کرهجنوبی دارد. اگر هماهنگی میان خطوط و مدیریت آمادگی بدنی بازیکنان کلیدی ادامه یابد این استراتژی میتواند شانس موفقیت تیم ملی در جام ملتهای ۲۰۲۶ را تقویت کند.
رقابتهای جام ملتهای فوتبال زنان آسیا در سال ۲۰۲۶ از اول تا ۲۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱ فروردین ۱۴۰۵) به میزبانی استرالیا و در شهرهای سیدنی، گلدکوست و پرث برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در گروه A این رقابتها با تیمهای استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین همگروه است.
